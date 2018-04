Nokia se iPhonu nebojí a ostatní jej vítají

První mobilní telefon od společnosti Apple, v úterý představený iPhone, není pouze nafouknutou mediální bublinou. O tom svědčí například pokles akcií všech významných konkurenčních hráčů na trhu s mobily. Všichni mají z iPhonu obavy, i když jejich reakce jsou zatím spíš zdrženlivé. Co jiného také prozatím čekat, když se iPhone začne prodávat až v červnu. Nový produkt od Apple, u kterého není jisté zda se bude prodávat pod označením iPhone vzhledem k žalobě od společnosti Cisco, však budí pozornost nadále.

Že se od Apple iPhonu očekávají velké věci svědčí dění na burze. Ve středu, tedy den po oficiálním představení nového iPhonu, klesly akcie všech velkých konkurentů na trhu. O 2,2 procenta klesly akcie Nokie, o 1,4 procenta akcie Ericssonu, akcie LG klesly o 2,7 procenta a akcie Samsungu klesly o 1,37 procenta. Velký pokles zaznamenaly tento týden i akcie Motoroly, ale v tomto případě jsou na vině spíš očekávané horší výsledky za poslední kvartál loňského roku.

Naopak akcie Apple ve stejném období povyskočily téměř o 9 procent (aktuálně je již kurz nižší). Pozitivní dopad nemělo představení iPhonu pouze pro akcie samotného Applu. Akcie německé společnosti Balda, která oznámila že bude pro iPhone vyrábět displeje, taktéž vzrostly.

Jak ale uvádějí světová média, není třeba z posunů akcií vyvozovat nějaké definitivní závěry. Relevantní dopad iPhonu na trh s mobily, respektive průnik Apple do tohoto segmentu, má cenu hodnit nejdříve na konci letošního roku.

Zatím jediná výraznější reakce od konkurentů v segmentu mobilních telefonů je k dispozice od zástupce Nokie. Vedoucí divize multimediálních mobilů Nokia Anssi Vanjoki sdělil finskému deníku Taloussanomat, že iPhone je zajímavý produkt, ale očekávat od něj vysoké prodeje nelze. Vanjoki podotkl, že iPhonu chybí podpora sítí třetí generace a několik dalších funkcí. Vanjoki se iPhonu nebojí a dodává, že Nokia zvolila správnou strategii v segmentu multimediálních mobilů. Potvrdil však, že iPhone může dát trhu s mobilními telefony nový impuls.

Vanjoki má pravdu, že se Apple v dohledné době výrazným rivalem nestane. Šéf Apple Steve Jobs prohlásil, že očekává v roce 2008 prodej 10 milionů iPhonů. To činí necelé jedno procento z odhadovaného počtu všech prodaných mobilních telefonů v tomto roce. Pro představu že se nejedná o závratné číslo, se jeví prohlášení Nokie, která oznámila, že v minulém roce prodala 70 milionů mobilních telefonů s hudebním přehrávačem.

Další reakce konkurence jsou méně konkrétní. Mluvčí Samsungu pro severoamerický trh Kim Titus se spokojil s konstatováním, že iPhone je ve svém důsledku lepší pro celé odvětví, jelikož se bude o telefonech a jejich výbavě více mluvit. Samsung má v segmentu hudebních mobilů připravený originálně konstruovaný oboustranný model F300. Ten bude ale patřit do zcela jiné cenové kategorie než iPhone.

Mluvčí LG Mellisa Elkins se nejprve spokojila s frází „vítáme každou zdravou konkurenci“ a poté dodala, že iPhone je odlišný od toho co LG vyrábí a patří do vyšší cenové kategorie. Nutno podotknout, že LG má proti iPhonu připravený svůj dosud oficiálně nepředstavený model KE850, taktéž s rozměrným dotykovým displejem. Ten by měl být o poznání levnější a pravděpodobně také hůře vybavený.

Konkrétnější nebyl ani mluvčí Motoroly John Wernecke, který podotkl, že Apple není rival, ale obchodní společník. Motorola s Apple připravila neúspěšný model ROKR E1 a v některých svých modelech nabízí přehrávač iTunes. Propadák ROKR E1 může být jedním z důvodů, proč Apple vsadil na svůj vlastní mobil a nepokračoval ve spolupráci se zavedeným výrobcem na poli mobilních telefonů. Spolupráce Apple a Motoroly již pravděpodobně spěje ke svému konci a americký výrobce mobilních telefonů u svých nových modelů vsází na konkurenci. Například nový hudební model MOTORIZR Z6 je navržen pro spolupráci s programy konkurenčního Microsoftu.