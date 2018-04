Nokia si s HTC jako dvorním dodavatelem Windows Phone neláme hlavu

Při nedávném představení novinek HTC bylo největším překvapením pojmenování přístrojů. Ty totiž nesou jméno systému Windows Phone a mají být jeho hlavními tvářemi, naopak jméno výrobce je v pozadí. HTC tak vyvolalo řadu otázek ohledně toho, jak asi nově nastolené přátelství mezi výrobcem a Microsoftem přijme Nokia, dosud dvorní výrobce Windows Phone 8 telefonů.

Je možné, že někde v Nokii neměli manažeři úplně radost, navenek si ale z tohoto kroku firma nic nedělá. A místy si do svého rivala i rýpne. Šéf marketingu Nokie, Chris Weber, například serveru The Verge po představení nových HTC sdělil: "Dnešek je další dobrou zprávou pro ekosystém Windows Phone. Zatímco někteří zvolili taktické přejmenování svých produktů, Nokia rozvíjí špičkovou modelovou řadu smartphonů (tu nazýváme Lumia) právě kolem Windows Phone. V řadě Lumia přinášíme opravdu odlišné inovace jako například fototechnologii PureView, lokalizační a navigační služby, bezdrátové dobíjení nebo Nokia Music. A to teprve začínáme!“

Na svém Twitter účtu si pak do HTC rýpl ještě několikrát. Za pozornost stojí třeba tweet "Namísto změny jména produktu my výhodami jako jsou PureView, navigace a bezdrátové dobíjení měníme hru" nebo vpravdě provokativní "Pro dorovnání úrovně inovace Lumie 920 je třeba více než jenom sladěná barva."

Zda si Nokia z nových HTC pojmenovaných po operačním systému, na který vsadila vše, musí dělat těžkou hlavu, to ukážou až reálná prodejní čísla. Pravdou je, že značka Nokia je ve světě mobilních telefonů přeci jen větší pojem než samotný systém Windows Phone. Proto je dost možné, že úspěch mohou slavit strategie obou výrobců. Nokia vsadí na vlastní zavedenou značku a bude nový operační systém prosazovat jinak než HTC. Tomu jeho vlastní značka v poslední době příliš nefunguje, a tak jsou nová jména produktů pokusem o tolik potřebnou změnu.