Nokia s WP7 je tu zase. Unikla fotka a nečitelná specifikace

Nokie, která pravděpodobně ponese označení 703, ale známá je spíš jako Sea Ray, se na fotografii ukázala jasněji než na videu. Nový telefon by měl patřit do střední třídy, měl by mít 3,7palcový displej, fotoaparát s rozlišením 5 Mpx a možnost natáčení HD videa.

Ohledně další výbavy panují spíše dohady, ale spekuluje se o 8GB vnitřní paměti a 512MB RAM. U uniklé fotografie je totiž i velmi špatně čitelná základní specifikace. Někteří si právě z ní dokonce troufají odhadovat rozměry 112 × 60.8 × 12.3 milimetru a váhu 114 gramů.

Nokia by měla svůj první smartphone s WP7 oficiálně představit 26. října v Londýně na konferenci Nokia World. Přístroj by se měl prodávat ještě letos na vybraných trzích. České republiky se to týkat nebude.