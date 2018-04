Propojil Nokii s vytištěným dalekohledem a kouká do vesmíru

James Parr, který založil společnost Open Space Agency (OSA), je totiž přesvědčený, že by první - částečně na 3D tiskárně - vytvořená plně automatická observatoř mohla být přínosem i pro školy. Náklady na pořízení mají být totiž oproti cenám profesionálního vybavení nepatrné. Ke svému fungování však bude potřebovat i smartphone s kvalitním fotoaparátem.

Není tak divu, že Parr vsadil na jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. V beta testování použil Nokii Lumia 1020, jejíž fotoaparát disponuje 41MPix snímačem. Do projektu se totiž zapojil i Microsoft, který pomáhá vytvořit aplikaci sloužící k propojení lumií s dalekohledem. Vedoucí fotografických technologií společnosti Microsoft Juha Alakarhu považuje Ultrascope za pozoruhodný příklad praktického využití fotoaparátů smartphonů Nokia.

Parr si dal za cíl zhotovení malého a levného zařízení, které budou moci amatérští astronomové používat pohodlně třeba i na zahradě. Současný prototyp Ultrascopu používá 3,5" zrcadlo, na výšku má 1 metr a jeho základna je 65 centimetrů široká.

Než však bude moci uživatel dalekohled plně používat, musí prostřednictvím počítače se systémem Windows nejprve vyhledat pozici Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), na níž pak motory Ultrascope automaticky nastaví. Až po tomto nutném procesu bude možné pomocí připojeného smartphonu pořizovat snímky. Ty se budou automaticky ukládat do cloudového úložiště, kde je bude mít uživatel k dispozici pro následné zpracování.

Kompletní návrh a software potřebný k 3D tisku a laserovému vyřezání jednotlivých částí domácí observatoře budou zájemcům k dispozici ke stažení přímo na webových stránkách OSA. Společnost v současnosti hledá zájemce, kteří by jí pomohli před vypuštěním finálního produktu odladit všechny problémy.

Parr věří, že o Ultrascope projeví zájem stovky nadšenců, kteří pak budou moci zkoumáním noční oblohy prostřednictvím smartphonu třeba přispět k novým objevům. Do maximálně 18 měsíců mají být navíc uvolněna ještě propracovanější zařízení, ta by měla umožnit ještě hlubší nahlédnutí do vesmíru.