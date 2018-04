Nokia se bojí případného telefonu Surface nebo konce Windows Phone

Ve své poslední zprávě pro Americkou komisi pro cenné papíry a burzy uvádí Nokia dvě nová rizika, která pro ni a její akcie mohou být krajně problematická. Firmy mají za povinnost taková rizika ve zprávách pro úřad uvádět, může však jít o extrémní případy, které nemusí vůbec nastat.

I tak jsou Nokií uvedená rizika hodně pozoruhodná, protože je firma dříve nezmiňovala. Jako určité riziko pro své podnikání uvádí Nokia možnost, že Microsoft uvede na trh svůj vlastní mobilní telefon. "Microsoft může učinit strategická rozhodnutí nebo změny, které nás mohou poškodit. Například by ke svému tabletu Surface mohla firma přidat i další mobilní zařízení, třeba i smartphony, které by prodávala pod svou značkou," píše se v dokumentu pro burzovní dohled.

To by podle Nokie mohlo vést k tomu, že by se Microsoft více soustředil na vlastní zařízení a nepodporoval by tolik ostatní výrobce telefonů se systémem Windows Phone.

Dosud přitom představitelé Nokie, v čele s jejím šéfem Elopem, možnost telefonu od Microsoftu popírali. Nová formulace však nemusí nutně znamenat, že Microsoft opravdu vlastní telefon připravuje. Některé zdroje uvádí, že případný Surface telefon je jen jakousi záložní variantou, pokud by se ostatním výrobcům nedařilo s Windows Phone prosadit.

Dalším rizikem by podle Nokie bylo snížení investic Microsoftu do systému Windows Phone nebo jeho úplné zrušení. "Pokud by Microsoft snížil investice do tohoto operačního systému nebo jej úplně zrušil, naše strategie na poli smartphonů by tímto dostala zásadní negativní úder," píše Nokia.

Tento scénář je však krajně nepravděpodobný. V dnešním světě jsou mobilní telefony a mobilní operační systémy stále důležitější, a Microsoft se tak zřejmě i přes případné neúspěchy systému Windows Phone nevzdá.

Změně postoje Nokie k rizikům spojeným s Windows Phone mohlo vést například určité přiznání nejistoty ohledně úspěchu nových modelů. Kromě snížení vlastního sebevědomí však tento krok také může mít na svědomí konkurence. V levných telefonech totiž bude s výrobky Nokie soupeřit nový operační systém Firefox, jenž má podporu operátorů. Ve vyšších třídách se pak bude znovu snažit prosadit kanadské BlackBerry, které mají stále v oblibě firemní zákazníci.