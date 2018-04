Nokia prý připravuje Lumii 800 se Symbianem Belle

Zdrojem zpráv o chystaném špičkovém symbianovém smartphonu je známý ruský novinář Eldar Murtazin. Tvrdí, že příchod "symbianové lumie" je téměř jistotou. Nokia podle jeho informací připravuje nástupce doposud nejlepšího symbianového modelu N8, od jehož představení už uběhly téměř dva roky.

Předpokládaná Nokia 801, jak by se model měl jmenovat, by měla nahradit i už recyklovaný model 701. Design by měla převzít po polykarbonátové dvojici Nokia N9 a Lumia 800. Hardware převezme z Windows Phone varianty. Očekávat máme 1,4 GHz procesor a 512 MB RAM. Naopak displej by měl být podobnější modelu N9. Murtazin spekuluje o čtyřpalcové úhlopříčce, displej tedy může pocházet z pracovního modelu E7.

Z modelu N8 by měl nový symbianový top-model převzít dvanáctimegapixelový fotoaparát. Zda dostane xenonový blesk, Murtazin neuvádí. Otázkou také zůstává, zda si Nokia nenechá model jenom pro některé trhy, což je v poslední době u finské firmy běžnější praxe než v minulosti.