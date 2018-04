Nokia prodává luxusní divizi Vertu. Za 5 miliard

Finská Nokia bude brzy pravděpodobně o 200 milionů eur (5 miliard korun) bohatší. Zhruba za tuto částku má totiž prodat luxusní divizi Vertu. Značku, která vznikla za účelem vyrábět ty nejluxusnější a nejdražší telefony na světě, má získat investorská skupina Permira.

Ta stejně jako Vertu sídlí ve Velké Británii. Nokia Vertu prodává proto, že potřebuje dostatečné zásoby hotovosti a musí se soustředit na restrukturalizaci a řízení sebe sama. A ačkoli je Vertu za minulý kvartál pravděpodobně jedinou součástí Nokie, která vydělala peníze, je pro finského giganta jednodušší filiálku prodat, než ji nadále držet.

O prodeji Vertu se hovoří již od konce minulého roku, kdy se dostaly na povrch informace, že za účelem hledání zájemce o firmu si Nokia najala poradenskou firmu Goldman Sachs. Podle našich zdrojů se tyto informace zakládají na pravdě.

Vertu prý v posledních týdnech a měsících provádělo kompletní účetní oddělení od Nokie a za tímto účelem dokonce někteří prodejci po nějakou dobu nedostávali ani nové zásoby telefonů. Zájem o Vertu měla mít podle některých zdrojů i skupina EQT, ta ale nakonec z vyjednávání odstoupila.

Pro budoucnost Vertu změna vlastníka pravděpodobně neznamená žádné zásadní změny. Firma se prakticky po celou dobu existence snažila tvářit, jako že s Nokií nemá nic společného. Telefonní hardware i software od Nokie firma přebírala, protože to bylo v podstatě technicky nejjednodušší řešení a společnost se příliš nemusela zabývat vlastním vývojem v této oblasti ani vyjednávání s dodavateli. Nokia ale jinak působila v podstatě pouze jako investor a do fungování společnosti nezasahovala.

Dá se očekávat, že v horizontu následujícího roku nebo dvou bude trend přebírání techniky i systémů od Nokie pokračovat. Co má Vertu v rukávu dále, to těžko předpokládat. Již téměř před rokem nám v rozhovoru šéf tvorby konceptů a designu telefonu Hutch Hutchison potvrdil (rozhovor s Hutchem Hutchisonem čtěte zde), že Vertu bude muset v oblasti operačních systémů svých telefonů provést změnu. Zda ale přejde k Windows Phone stejně jako Nokia nebo zda zvolí Android či jiný operační systém, to zatím není známo.

Zcela nový telefon značky Vertu navíc s největší pravděpodobností neuvidíme dříve než letos na podzim. Loni touto dobou firma představila svou poslední novinku, plně dotykový model Constellation. Hutch Hutchison navíc v době našeho rozhovoru tvrdil, že přístroj se zcela novou platformou se má na trh dostat až zhruba za dva a půl roku, čemuž by odpovídal podzim příštího roku.