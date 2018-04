Nokia prodá za dva roky přes 100 milionů windows phone, tvrdí analytici

Doposud se nové generaci mobilních windows v silné konkurenci zavedených platforem příliš nedaří. Tržní podíl se totiž pohybuje okolo jednoho procenta, tedy hluboce pod očekáváním Microsoftu.

Analytici z přední firmy Morgan Stanley ale očekávají, že následující období bude pro windows phone etapou velice úspěšnou. V letošním roce se má totiž prodat na 37 milionů nokií s telefonními windows, tedy ne o tolik méně než finských telefonů s OS Symbian.

Souboj operačních systémů

V roce následujícím má objem prodaných windows phone zařízení s logem Nokia dosáhnout hranice 64 milionů, což je bezmála dvojnásobek oproti očekávaným číslům letošního roku.

Analytici odhadují, že napřesrok již bude u Nokie OS Windows Phone oproti symbianu ve výrazné přesile 4:1. Celkový počet prodaných telefonů se má v období 2011–2013 pohybovat okolo hranice 80 milionů kusů.

To je oproti loňským výsledkům, kdy Nokia prodala sto milionů smartphonů s operačním systémem Symbian, pětinový pokles. Vzhledem ke koncovým cenám symbianových telefonů a přístrojů s windows phone to však není tolik překvapivé.

HTC pak podle analytiků letos prodá šest milionů windows telefonů, v příštím roce pak rovných 10 milionů. To by v součtu jen těchto dvou výrobců letos znamenalo 43 milionů kusů, v příštím roce pak 74 milionů. Telefony s windows ale vyrábí také Samsung, LG nebo ZTE.

Priority: uspět v USA a masivní marketing

Aby se uvedené předpovědi podařilo naplnit, je pro windows phone nutné prosadit se na americkém trhu, který je doposud baštou androidu a iOS. K tomu má Nokii vypomoci na nedávném veletrhu CES představená Lumia 900 se 4,3" displejem, která se objeví exkluzivně u operátora AT&T.

Evropské zákazníky si pak bude snažit podmanit duo Lumia 710 a 800, první jmenovaná zaútočí zejména nízko nastavenou cenou. Společným lákadlem obou pak bude kromě WP Mango předinstalovaná plnohodnotná navigace Nokia Maps a papírově velmi dobrý modul fotoaparátu. "Osmistovka" pak bude bodovat i povedeným designem, který definovala Nokia N9.

Nokia Lumia 800 je pro výrobce vábničkou pro Evropany.

Microsoft pak kromě softwarového řešení vypomůže s masovou marketingovou kampaní a na vložené prostředky se přitom nebude tolik ohlížet. Dobře si je totiž vědom, že kooperace s Nokií je pro jejich mobilní platformu poslední šancí stát se rovnocenným konkurentem androidu a iOS, tedy konkurentů, kteří windows doposud ukazují záda. Podle posledních informací je v rozpočtu redmondského giganta pro tyto účely vyhrazeno 200 milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun).

Životně důležité bude také vlídné přijetí nových nokií u klíčových mobilních operátorů, kteří mohou přístroje ve spojení s různě zvýhodněnými balíčky nabízet za zajímavé ceny.

Steve Ballmer na údajně posledním veletrhu CES za přímé účasti Microsoftu tradičně na adresu windows phone nešetřil optimismem. "Je tady velký prostor k prodejům zařízení s windows phone. Cítím, že tvrdá práce, kterou děláme, brzy přinese kýžené ovoce," uvedl šéf Microsoftu.

Nakolik se analytiky předpovídaný scénář prodejů v letošním roce povede Nokii a Microsoftu naplnit, předběžně ukážou již výsledky za první kvartál roku.