Nokia pro rolníky: ukáže cenu mrkve, předpoví počasí, naučí anglicky

Nokia v úterý na veletrhu CommunicAsia v Singapuru představila vedle top modelu N9 i několik levných telefonů. Háček je v tom, že model X1-01 (či jeho dvojče X1-00) už známe několik týdnů, respektive měsíců. To platí i o obnovené premiéře modelu C2-00, který Nokia ukázala světu před rokem právě v Singapuru, ale do prodeje zamířil až nedávno.

Úplnou novinkou je tak rodina modelů C2-02/03/06, které se mají prodávat po celém světě, a to včetně většiny zemí Evropy (vyjma modelu C2-06, který je určen jen pro vybrané trhy mimo Evropu). Řekli to zástupci vedení Nokie, kteří se zúčastnili premiéry všech novinek v Singapuru. Doposud ale Nokia neprodávala levnější dvousimkové mobily v České republice, v případě novinek by tak šlo o premiéru.

Z trojice modelů se pro náš trh jeví nejpravděpodobněji prostřední Nokia C2-03, která by měla stát okolo 2 000 korun včetně daně, přičemž zahájení prodeje výrobce naplánoval na přelom léta a podzimu.

Příbuzné modely C2-02/03/06 se liší následovně: první nepodporuje dvě SIM, druhý a třetí ano, rozdíl mezi nimi je pak v designu a ceně. Ve všech třech případech před sebou máme poměrně baculatý mobil v několika barevných provedeních: od nenápadné černé po výrazné barevné kombinace s lesklým plastem imitující kov. A to včetně zlaté barvy. Zpracování telefonů není špatné, ale působí poněkud lacině. Už jsme rozhodně od Nokie viděli lépe provedené modely.

První zajímavostí celé rodiny telefonů je kombinace dotykového displeje a klasické mobilní klávesnice. Díky vysouvací konstrukci lze běžně telefon používat jako dotykový a klávesnici vysunout podle potřeby jen při psaní textů. Podobný koncept není u Nokie novinkou, používají ho i u nás dobře známé modely X3 a C3 Touch and Type. Všechny uvedené modely nepatří mezi smartphony, využívají tradiční prostředí S40.

Stejný je i displej s rozlišením 240 × 320 pixelů, který je jen průměrný, a to včetně přesnosti dotykového ovládání. To u levnějších novinek vadí rozhodně méně než u dražších a již prodávaných modelů X3 a C3 Touch and Type. Z výbavy vzpomeňme Bluetooth, hudební přehrávač, podporu paměťových karet a další běžné funkce.

A nyní nejpodstatnější rozdíly. S ohledem na cenu nemá novinka wi-fi a ani nepodporuje sítě 3G. Na druhou stranu má slot pro druhou SIM, přičemž na příjmu mohou být obě dvě zároveň.

Jeden ze slotů na SIM je tradičně pod baterií, druhý na boku telefonu, a kartu je tak možné měnit takříkajíc za pochodu. To je v případě dvousimkových mobilů praktická vlastnost, kterou se konkurence pochlubit nemůže. Nokia tak může s novinkou směle konkurovat plejádě neznačkových asijských výrobců, jejichž mobily většinou dvě SIM podporují, ale schovávají je tradičně pod baterií. Stejně na tom jsou pak i dvousimkové mobily od Samsungu, které se prodávají i na našem trhu.

Novinkou u modelů budou také Nokia Mapy s možností vyhledání trasy. Běžná navigace ale vzhledem k absenci GPS možná nebude. Nový je i internetový prohlížeč Nokia Browser, který slibuje snížení objemu přenášených dat až o 90 %.

Poslední zajímavou inovací celé modelové rodiny C2-02/03/06 je pro Evropany neupotřebitelná funkce Live Tools. Tu Nokia připravila pro rozvojové země a mobily prodávané na tamních trzích ji budou mít předinstalovanou s odkazem na úvodní obrazovce přístroje.

Princip je jednoduchý: pomocí SMS si uživatel může promrskat anglickou konverzaci nebo se dozvědět něco o historii svého kraje, případně mu Nokia doručí předpověď počasí a aktuální ceny komodit na lokálních trzích. A komoditami je zde myšlena zelenina a ovoce.