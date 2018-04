Nokia příští týden představí nový komunikátor!

Agentura Reuters včera uvedla, že Nokia příští týden představí několik nových telefonů. Chystá se prý dvojice véček (možná ale bude představeno jen jedno), jeden model třetí generace, nový komunikátor a "music player" bez běžné klávesnice. O co přesně má jít v posledním případě zatím není úplně jasné, prý se bude jednat o "music phone" schopný přehrát nejrůznější hudební formáty. Jedno z véček by mělo mít otočný displej, 3G telefonem bude pravděpodobně model "Charlie", který jsme vám již představili a asi nejzajímavější bude nový komunikátor. O tom se v zákulisí mluví již poměrně dlouho a mělo by se jednat o ve všech směrech menší telefon, než jsou modely 9210 a 9500. Koncept by ale měl být totožný, ve výbavě však nebude fotoaparát, WiFi a možná ještě pár drobností. Označení telefonů neznáme, spekuluje se o mnoha variantách. Je možné, že některá z novinek bude určena jen pro asijský trh.

Reuters dále uvádí, že podle nejmenovaného zdroje, který již měl možnost všechny novinky vyzkoušet, se nejedná o nic převratného, co by mohlo Nokii vrátit ztracené pozice z prvního čtvrtletí letošního roku. Ono véčko s otočným displejem prý nepřináší nic nového, co by už nebylo na trhu pod značkou Samsung nebo LG. Zdroj agentury Reuters byl skeptický i k dalším novinkám. Podle našich informací by ale nový komunikátor mohl být úspěšný, je však pravda, že se jedná o okrajový segment trhu.

Novinky by měly být představeny příští týden v Helsinkách a také v Asii, pravděpodobně v Singapuru. Nokia má příští týden v Helsinkách akci Nokia Connection 2004. Akce probíhá v pondělí a v úterý, některé zdroje ale uvádějí představení novinek až na středu. V každém případě vás o všech novinkách budeme promptně informovat.