Nokia připravuje záhadný dotykový mobil s označením 306

Nokia 306 by měla mít upravené uživatelské prostředí S40 a patřit do nové řady Asha. Model nemá hardwarovou klávesnici, byla by to tak první plně dotyková Nokia s prostředím S40. Displej má mít podle dostupných informací rozlišení 240 × 412 obrazových bodů.

Vyloučeno není ani použití připravovaného linuxového operačního systému Meltemi. Ten vychází ze systému MeeGo a bude určen levným a jednoduchým mobilům, kam by měla Nokia 306 patřit. Možné je také použití některé dosud neznámé verze symbianu, naopak vyloučeno je použití systému Windows Phone.

Uživatelské prostředí bude velmi jednoduché. Telefon nabídne ovládání více prsty najednou, trojici úvodních obrazovek nebo notifikační lištu výsuvnou z horní části displeje.

Z výbavy je známá pouze přítomnost wi-fi, FM rádia s RDS nebo slotu pro paměťové karty microSD (až 32 GB). Dále víme, že k dispozici bude audio konektor 3,5 mm, Bluetooth a microUSB konektor. Uniklou uživatelskou příručku si můžete prohlédnout zde.