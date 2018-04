Nokia připravuje inovovaný model N93i - první fotografie

Mimo fotografií není o nové Nokii N93i dostatek dostupných informací. Je jasné, že si ponechá 3,2 megapixelový fotoaparát, stejně tak zůstane zachované natáčení videa v rozlišení VGA.

Hlavní displej připravované Nokie bude mít rozlišení QVGA, tedy stejné jako u předchůdce. Z fotografií je však patrně, že by se mohl změnit vnější displej. Ten by měl být větší s vyšším rozlišením.

Nokia N93i bude umět pracovat v sítích třetí generace UMTS, o případné podpoře rychlých dat HSDPA chybí informace. Bezdrátové připojení na internet přes Wi-Fi bude zachováno. Chybět by měl konektor Pop-Port.

Komplikovaná konstrukce telefonu, která má usnadnit fotografování a pořizování videí, zůstane zachována. Telefon však dostane zcela nový design. Ten působí moderněji než u předchůdce a dává důraz na rovné plochy.

Prozatím nemáme žádné informace, kdy by měl výrobce inovovanou Nokii N93i oficiálně představit ani kdy by se mohla dostat do prodeje. Recenzi současné Nokie N93 si můžete přečíst zde.