Nokia přidá Perl do svých mobilů

Podle článku magazínu The register pracuje finská Nokia na portaci skriptovacího jazyka Perl do svých mobilních telefonů. Hovoří se především o chytrých mobilech se systémem Series60, přednost mají mít přístroje Nokia 6600, Nokia 6620 a N-Gage. Přidáním podpory Perlu do těchto mobilních telefonů se tak s velkou pravděpodobností objeví spousta nového softwaru právě pro tyto přístroje.