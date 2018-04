Nokia PremiCell - GSM brána jako náhrada klasického telefonu

Také společnost Nokia se rozhodla říci své slovo ke GSM branám spojujícím klasické analogové linky s digitální GSM sítí. U ní, pravda, řešení vychází z Nokiou nabízené koncepce WLL - tedy místních bezdrátových smyček. To je ale jen dobře - Nokia tak demonstruje svoji technologickou převahu oproti firmám, které své řešení dělají takřka na koleně.

Na úvod - žádné z řešení GSM bran, pokud je nám známo, nebylo pro provoz v ČR homologováno. Ačkoliv pro GSM zařízení platí generální licence, zařízení připojovaná do jednotné telefonní sítě je třeba homologovat a to zatím zřejmě žádná GSM brána u nás prodávaná nesplňuje. Její montáž na pobočkovou ústřednu tedy odporuje předpisům. Navíc GSM zařízení má být mobilní - a to žádná GSM brána není - tedy i zde by patrně bylo třeba dořešit homologace.

Ale k věci - co Nokia PremiCell coby GSM brána umí?

V zásadě totéž, co MobilDock recenzovaný minule - a v zásadě totéž, co jiné GSM brány. Prostě umožní vystoupit z analogové telefonní přípojky do GSM sítě. Prakticky tedy můžete připojit libovolné zařízení určené pro práci v analogové telefonní síti k PremiCell a PremiCell ho napojí do sítě GSM. Ať už je to klasický telefon nebo fax - všude, kde je GSM síť, jej můžete přes PremiCell používat tak, jak jste zvyklí.

Oproti MobilDocku má PremiCell přímo vestavěnou interní anténu, pokud byste požadovali anténu externí. Lze ji přes konektor připojit. Přes kabel RS-232 lze také připojit počítač a přenášet data po síti GSM - podle popisu ale počítejte s nutností investovat do Nokia Cellular Data Suite. Mimo to lze dostat i další příslušenství k PremiCell - sluneční baterie nebo externí, záložní zdroj energie.

PremiCell je velmi hezky vzhledově řešen - to je ostatně tradičně silná stránka firmy Nokia. Můžete si dokonce vybrat několik barevných mutací tak, aby ladily s interiérem vaší chaty či jachty.

Problém je v jednom - PremiCell se do ČR nedováží, ačkoliv ve světě se údajně prodává slušně. Zlí jazykové tvrdí, že si to nepřeje SPT Telecom (via EuroTel), což by bylo jen ke škodě firmě Nokia. Cena ve světě je totiž poměrně příznivá a s DPH by koncově vycházela okolo 20 000 Kč.

Technické detaily:

Rozměry: 28 x 121 x 213 mm

Váha 800 g

Materiál: barvený hliník

Teplotní rozpětí pro provoz -10...+55 ĽC

Malá SIM karta

RF Power Max. 2 W

Sensitivity -102 dBm

Odběr 25 mA

Telefonní interface pevné, CCIT standard, možnost připojit až tři telefony

Fax interface: RJ-11 konektor pro analogový Group3 fax o rychlosti do 9.6

Data podpora Nokia Cellular Data Suite a RS-232

Záložní baterie volitelné - hovorový čas 2,0 h

Anténa integrovaná do terminálu, lze připojit externí anténu.

