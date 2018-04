Nokia předstihla Ericsson v jeho mateřské zemi

Jak informoval švédský list Dagens Nyheter, předstihla v prvním pololetí letošního roku společnost Nokia v obchodním prodeji mobilních telefonů ve Švédsku domácí koncern Ericsson. Stalo se tak vůbec poprvé v dlouhodobé historii rivality těchto dvou výrobců mobilních telefonů.

Ericsson vládl na švédském trhu až doposud s poměrně jasnou převahou a telefony Nokia mu ujídaly z koláče třicet procent. Mobilní telefony ostatních značek se ve skandinávských zemích prodávají velmi zřídka. Letos vůbec poprvé Nokia poměr zvrátila, když přesáhla 50 procent trhu.

Kde je příčina, je jasné: Nokia počátkem letošního roku vyrukovala s fenomenální sadou telefonů Nokia 6110 a Nokia 5110, které uchvátily trh nejenom ve Finsku, ale i ve Švédsku a i v České republice. Oproti tomu novinky Ericssonu přicházejí na trh teprve nyní a model SH888 neslibuje nic převratného - zklamání bude znamenat především pro váhu dosahující 192 gramů. Pravdou ovšem je, že Ericsson se v poslední době velmi úspěšně soustředil na prodej výbavy pro sítě GSM.

Na druhou stranu se proslýchá, že koncern Ericsson si vzal ze situace poučení a hodlá ještě do vánoc doplnit svoji modelovou řadu o další telefony série 8 - ty by měly obsahovat jak infraport, tak ochranný rám, ale především by měly být lehké a s upraveným vzhledem a zvětšeným displejem.

Je také pravděpodobné, že přepracován bude i firmware, jenž podpoří personalizaci a rozdělení volajících do skupin. Je nasnadě, že nový model již nebude mít vestavěný hardware modem, bude ale plně podporovat řešení softwarové pro Win95/98 a také opustí dualitu. Je pravděpodobné, že budeme moci počátkem srpna přinést alespoň náhledové fotografie tohoto nového modelu.

Ovšem fámy chodí i o telefonech Nokia - vzhledem k nedávnému vstupu firmy Nokia do firmy Symbian se totiž proslýchá, že nová Nokia 9110 bude nakonec vybavena software EPOC namísto doposavadního GEOSu. Nokia 9110 by se tak stala minimálně datově kompatibilní s Psiony, což vůbec nezní špatně. Nokia zatím odmítla tuto zprávu potvrdit nebo dementovat...