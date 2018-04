Nokia představila reklamu pro celulární sítě

(ČIA) - Multimediální řešení reklamy optimalizované pro mobilní sítě dnes uvedla společnost Nokia.sdělila ČIA Marlene Lašová z agentury Mmd, která firmu Nokia v ČR mediálně zastupuje.

Produkt má podporovat řadu formátů jako texty, grafiku, stream media, videoklipy a multimédia. Řešení bude nezávislé na síti, takže by mělo fungovat jak na současných, tak i budoucích generacích mobilních telefonů i kapesních počítačů a podporuje rovněž pevný internet.

Před záplavami nevyžádaných reklam by podle Lašové měl uživatele chránit princip dobrovolného přihlášení k odběru těchto reklam. Podle výsledků průzkumu, které si Nokia nechala zpracovat, by se většina uživatelů telefonů příjmu reklamy za jasně definovaných podmínek nebránila, pokud by to pro ně znamenalo snížení celkového účtu za služby operátora.