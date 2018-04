Nokia představila novou 6216 classic. Nalezne uplatnění v Plzni?

Technologie NFC má sloužit především pro placení mobilem. Jako jeden z prvních telefonů vůbec pak Nokia 6216 classic podporuje NFC transakce ověřované SIM kartou a rovněž samotné NFC aplikace přímo na SIM. Ty přitom musely být doposud uloženy v paměti telefonu.

Novinka, která je jen mírnou evolucí modelu 6212 classic, by tak stejně jako předchůdce mohla najít uplatnění při připravovaných testech technologie NFC v Plzni. Placení mobilem v MHD a za další služby tam chce zhruba v polovině roku v ostrém provozu otestovat operátor Telefónica O2. (čtěte - Telefónica O2 umožní v Plzni platit mobilem)

Od modelu 6212 se novinka liší jen minimálně. Stejné jsou rozměry i design, nová je jen barva Coco Pearl. Zvýšeno bylo také rozlišení videa, které je schopen pořídit vestavěný dvoumegapixelový fotoaparát. Video tak může mít VGA rozlišení.

Hlavní novinkou tak zůstává podpora NFC na SIM kartě. Díky tomu může SIM sloužit jako autorizační prvek nebo na ní mohou být přímo nahrány aplikace elektronické peněženky. SIM karta sama o sobě pak může zastupovat klasickou platební kartu. Tu na ni stačí vlastně jenom nahrát. Samozřejmě musí jít o SIM kartu, která tuto funkci podporuje.

Cena modelu 6216 classic byla stanovena na 150 euro bez daně. V obchodech by tak u nás mohla stát zhruba 5 000 korun. Je ale otázkou, zda se do nich vůbec dostane. Prakticky jedinou nadějí je právě zařazení do nabídky O2. Ve třetím čtvrtletí, kdy se začne 6216 classic prodávat, již totiž bude praktický test NFC v Plzni fungovat.

Nokia 6216 classic - technická specifikace: