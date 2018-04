Nokia představila novinky X3, X6 a očekávanou N97 mini

Podle očekávání představila Nokia ve Stuttgartu novou řadu mobilních telefonů Xseries. Je určena výhradně hudebním telefonům a přináší do řad výrobce poprvé označení s pouze jednou číslicí.

Nokia X6 – nejlepší dotykáč od Nokie

S novou hudební řadou byl zároveň představen její top-model X6. Můžeme jej směle nazvat nejvybavenější čistě dotykovou nokií současnosti. Nabízí totiž téměř shodnou výbavu s modelem N97, který má ovšem k dispozici ještě klávesnici.

Nokia X6 tak nabídne 3,2palcový displej s rozlišením 640 x 360 pixelů, operační systém Symbian, 32 GB vnitřní paměti, pětimegapixelový fotoaparát s duálním LED bleskem a samozřejmě všechny moderní bezdrátové technologie. Model X6 by se měl dodávat spolu se službou Comes With Music, která umožní uživatelům roční neomezené stahování hudby zdarma. Tisková zpráva nehovoří o podpoře paměťových karet.

X6 bude k dispozici ve dvou barevných variantách, kombinace černé s červenou a bílé s modrou. Cena je nastavena na 450 eur bez daně, tedy zhruba 14 tisíc korun s daní. U nás se bohužel alespoň zpočátku tento model nabízet nebude - může za to právě balíček se službou Comes With Music. Ta zatím není v Česku k dispozici.

Nokia X6 - technická specifikace:

Rozměry: 111 x 51 x 13,8 milimetru

Hmotnost: n/a

UMTS 900/1 900/2 100 MHz

HSDPA

GSM 900/1 800/1 900 MHz

EDGE

Operační systém: Symbian S60 5.0

Procesor 433,9 MHz

Dotykový displej: TFT; 640 x 360 obr. bodů; 16 milionů barev; 3,2 palce

Fotoaparát: 5 Mpix; optika Carl Zeiss; Dual LED blesk

Videonahrávky: MPEG-4; VGA; 30 fps

Hudební přehrávač: MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA

Videopřehrávač: MPEG-4: VGA, 30 fps; RealVideo: QCIF, 30 fps; WMV9: CIF, 30 fps

Flash Lite 3.0

Vestavěná paměť: 32 GB

wi-fi 802.11 b/g

Bluetooth 2.0 (A2DP)

USB 2.0 (microUSB konektor)

Audiokonektor 3,5 mm

Výstup na TV

A-GPS navigace

Nokia Maps

Výdrž na příjmu: 400 hodin (3G); 406 hodin (GSM)

Hovorový čas: 5 hodin (3G) 8 hodin (GSM)

Nepřetržité přehrávání hudby: 35 hodin

Nepřetržité přehrávání videa: 4 hodiny

Nokia X3 – hudba také levně

Na téměř opačném konci portfolia hudebních telefonů Nokia se bude nacházet nový vysouvák X3. Ten je postaven na "hloupé" platformě S40, podporuje pouze sítě GSM a nabídne třeba 3,2 megapixelový fotoaparát. Vnitřní paměť má hodnotu pouhých 46 MB, takže paměťová karta bude pro přehrávání hudby nutností.

Stejně jako X6 se i X3 dostane na trh ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Zákazníci se mohou těšit opět na černo-červenou a bílo-modrou barevnou variantu. Tyto barvy, zdá se, se stávají v hudební řadě novým standardem, stejně jako ostře řezaný design – společný toť jmenovatel obou novinek. Nokia X3 má cenovku nastavenu na 115 eur bez daně, tedy asi 3 500 korun s DPH.

Nokia X3 - technická specifikace:

Rozměry: 96 x 49,3 x 14,1 milimetru

Hmotnost: 150 gramů

GSM 850/900/1 800/1 900 MHz

EDGE

Platforma S40

Displej: TFT; 320 x 240 obr. bodů; 262 000 barev; 2,2 palce

Fotoaparát: 3,2 Mpix, autofocus;

Videonahrávky: QVGA max 172 kbit/s;

Hudební přehrávač: MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA

Flash Lite 3.0

Vestavěná paměť: 46 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 16 GB)

Bluetooth 2.1 (A2DP)

Stereo reproduktory

USB 2.0 (microUSB konektor)

Audiokonektor 3,5 mm

A-GPS navigace

Nokia Maps 2.0

Výdrž na příjmu: 380 hodin

Hovorový čas: 7,5 hodiny

Nepřetržité přehrávání hudby: 26 hodin

Nokia N97 mini – zmenšená a možná lepší

Zmenšená varianta nejvybavenější nokie současnosti byla před Nokia World jakýmsi veřejným tajemstvím. Známa byla i většina její výbavy. Oficiálně tak máme potvrzeno, že N97 mini má menší displej (3,2 palce), pouze 8 GB paměti. Rozměry se snížily na 113 x 52,5 x 14,2 mm a hmotnost klesla na 138 gramů. Na papíře to nevypadá jako příliš výrazné zmenšení, ale pravdu ukáže až porovnání v praxi.

Z klávesnice N97 mini zmizela navigační klávesa. To může být pro někoho nepříjemné z hlediska ovládání, na druhou stranu to vypadá, že samotná qwerty klávesnice tak dostala u menšího modelu o něco málo více místa. Ostatní výbava zůstala shodná s větším modelem N97. Fotoaparát tak má rozlišení 5 megapixelů, ačkoli se očekávaly pouze tři. Cena je opět stanovena na 450 eur bez daně, tedy zhruba 14 000 korun s daní.

Nokia N97 mini - technická specifikace: