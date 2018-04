Nokia představila Morph − mobil využívající nanotechnologii

Koncepty největšího mobilního výrobce Nokia, které vznikly ve spolupráci s univerzitou v Cambridge, prezentují výhody nanotechnologií v kapesních přístrojích budoucnosti.

Morph je flexibilní mobilní zařízení, které si uživatel může uzpůsobit do různých tvarů. Jeho konstrukce je průhledná, a dokonce se dokáže sama čistit. Solární články pak konceptu zajistí dostatek potřebné energie.

Autoři konceptu Morph chtěli poukázat především na to, že uživatelé se nebudou muset omezovat jen na jeden jediný tvar přístroje. Díky speciálním materiálům a miniaturním součástkám si tak několika jednoduchými pohyby budou moci telefon doslova "ohnout" tak, jak uznají za vhodné.

Není to ale jen ohebnost, co činí nové koncepty atraktivními. Díky zmíněným miniaturním rozměrům se možná za několik let dočkáme přístrojů, které budou tenké jako papír a navíc ještě průhledné.

"Doufáme, že koncepty Morph budou plnohodnotně prezentovat velký potenciál nanotechnologií," říká Dr. Tapani Ryhanen, vedoucí laboratoří Nokia Research Center v Cambridge.

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia představil svou vizi budoucnosti v newyorském Muzeu moderního umění. Tam se až do 12. května bude konat výstava s názvem Design and the Elastic Mind, kde lze spatřit i zajímavé nápady jiných společností.