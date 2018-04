Dva laciné hity od Nokie. Za tisícovku přidá hry v dvojnásobné ceně

Nokia představila čtveřici nových levných mobilů, postavených na platformě S40, nově označované jako operační systém Nokia (OS Nokia). K premiéře si vybrala na první pohled nezvyklé místo. Jenže pákistánské Karáčí nebylo vybráno náhodně. Právě pákistánský a další rozvojové trhy by se měly stát hlavním odbytištěm novinek. Dva modely ale zamíří i do Evropy a i na náš trh.

Nokia 113

Pro pořádek je nutné novinky rozdělit. V podstatě to jsou dva modely: Nokia 110 a Nokia 112, které se drobně liší ve výbavě a i v designu. Oba podporují dvě SIM. Model 110 ale bude mít i dvě další varianty: 111 a 113, které pracují jen s jednou SIM. Pro Evropu, a tedy i pro náš trh, je určený model 112 (pro dvě SIM) a pak model 113 (pro jednu SIM). Naopak Nokie 110 a 111 se v Evropě prodávat nebudou.

Cenový rozdíl mezi oběma telefony nebude výrazný. Výrobce prozradil cenu Nokie 112, s daní by neměla překročit 1 200 korun při současném kurzu koruny. Model 113 bude levnější, odhadujeme částku okolo tisícikoruny.

Nokia 113 Nokia 112

Ač se design telefonů drobně liší, tak jsou oba hodně podobné a v obou případech by měly být dostupné ve čtyřech barevných variantách. Základní tvar je stejný, odlišnosti najdeme na bočních stranách, ale jsou marginální. Přední strany obou telefonů vypadají téměř totožně. Model 112 je o fous silnější a těžší: 110 × 47 × 15,4 mm a 86 gramů proti 110 × 46 × 14,8 mm a 77 gramům u Nokie 113.

Nokia bude zákazníky lákat na oblíbené internetové služby jako Facebook, Twitter, e-mail nebo kecálky. Internet ale bude dostupný jen přes EDGE či GPRS. Sítě třetí generace tyto levné mobily nepodporují, což by podle výrobce nemělo příliš vadit, prohlížeč Nokia dokáže přenášená data zkomprimovat až o 90 procent. Konektivitu s nejbližším okolím pak obstará Bluetooth, přes který lze připojit sluchátka nebo dokáže odesílat a přijímat multimediální soubory.

Podle Nokie bude zásadním bonusem nabídka čtyřiceti her od společnosti EA Games, které by jinak stály v přepočtu téměř 1 900 korun. Výrobce jmenuje tyto hry, které si uživatel bude moci do přístroje bezplatně stáhnout z Obchodu Nokia: Tetris, Bejeweled, Need for Speed The Run, Monopoly Here & Now a SimCity Deluxe. Na stažení bude mít majitel 60 dnů a hlavně si bude muset u operátora objednat dostatečný datový tarif.

S ohledem na cenu telefonů nepřekvapí malinké rozlišení displeje 128 × 160 pixelů při úhlopříčce 1,8 palce. Displej je typu TFT. Ve výbavě je slot na paměťové karty (vnitřní paměť je 16 a 64 MB), radiopřijímač s možností nahrávání, MP3 přehrávač, videopřehrávač a pouze symbolický fotoaparát s VGA rozlišením. Předností bezesporu bude výdrž baterie. Výrobce slibuje až 33 dnů v pohotovosti nebo 27 hodin přehrávání hudby u modelu 113.

Levnější Nokia 113 by se na českém trhu měla objevit v červenci, lépe vybavený model 112 pro dvě SIM pak v září.