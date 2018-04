Nokia představila manažerský model E52 s téměř měsíční výdrží

Novinka spadající do manažerské řady Eseries vydrží na jedno nabití až osm hodin hovoru nebo 23 dní v pohotovosti. To jsou asi dvojnásobné hodnoty oproti výdrži standardních telefonů. Nokia navíc do své novinky implementovala technologii pro rušení okolního hluku, s přístrojem tak bude možné bez problémů telefonovat i v rušném prostředí.

Model E52 je přímým nástupcem velmi oblíbené Nokie E51. Oproti ní přichází s inovovaným designem a drobnými vylepšeními. Těch se dočkal zejména použitý displej, který se nyní chlubí úhlopříčkou 2,4". Lepší je i použitý fotoaparát; rozlišení 3,2 Mpix s autofocusem.

Z pohledu konektivity nabídne novinka podporu GPRS/EDGE datových sítí i sítí třetí generace (UMTS/HSDPA). K nim přidává navíc podporu technologie HSUPA (rychlý přenos dat směrem od uživatele - až 2 Mbit/s). Chybět zřejmě nebude ani podpora bezdrátových sítí wi-fi.

Firmy potěší i možnost integrace telefonu do stávající VPN firemní sítě. Díky službě Call Connect navíc lze telefon integrovat i do telefonní sítě společnosti a snížit tím náklady na telekomunikační služby. Chybět nebudou ani služby Nokia Messaging a Mail for Exchange pro snadnou práci s e-maily, ani oblíbená GPS navigace (A-GPS).

Model E52 se bude dodávat s 1GB paměťovou kartou MicroSD, Nokia k němu nabídne 60denní zkušební verzi své aplikace pro sdílení souborů Files on OVI. K dispozici bude ve dvou barvách, šedé a zlaté, a to za cenu 245 eur bez daně a dotací (asi osm tisíc korun s daní).