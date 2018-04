Nokia představila dva nástupce úspěšného smartphonu N70

Nokia se nedávno pochlubila, že smartphone N70 je jejím nejziskovějším modelem a navíc je to nejprodávanější mobil pro sítě třetí generace absolutně.

Není se proto čemu divit, že Nokia dnes představila hned dva nástupce tohoto modelu. Každý ale směřuje na úplně jinou stranu portfolia. Nokia N72 nepodporuje sítě třetí generace a v hierarchii značky se tak zařadí pod model N70. Naopak model N73 přináší oproti modelu N70 mnohá vylepšení.

Nokia N73 - lepší a menší

Dalším prodejním hitem Nokie by měl být model N73. Měl by mu k tomu pomoci vcelku konzervativní design a také velmi bohatá výbava.

Hlavním lákadlem je 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů a s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů. Stejně jako předchozí model N70, bude i novinka podporovat sítě třetí generace.

Design telefonu se drží úspěšného stylu použitého u modelu N70. To znamená, že se Nokia oprostila veškerých výstřelků a konstrukčních podivností. U modelu N70 se jí to náramně vyplatilo a není důvod nevěřit, že to bude u novinky jiné. Rozměry telefonu a i jeho hmotnost z něj nedělají žádné monstrum. Telefon je sice větší a těžší než je dnes u běžných mobilů zvykem, mezi chytrými mobily však bude patřit do lepšího průměru.

Klávesnice zabírá jen stěží třetinu přední strany telefonu. Rozmístění a tvar kláves nevzbuzují obavy, vše se drží střídmého designu celého přístroje. Většinu přední strany telefonu obsadil rozměrný displej, nad kterým je objektiv druhého fotoaparátu pro videohovory. Spoušť fotoaparátu je na boku telefonu a vedle objektivu fotoaparátu najdeme integrovaný blesk. Objektiv kryje posuvná aktivní krytka.

Výbava telefonu snese přísná měřítka. O fotoaparátu jsme již psali, takže dodejme informace o schopnostech nahrávat videosekvence v maximálním rozlišení CIF při patnácti snímcích za vteřinu. Maximální délka nahrávky je omezena volnou pamětí. U statických fotografií je k dispozici až dvacetinásobný zoom, u videa pak osminásobný. Pro rychlé prohlížení pořízených fotografií a videonahrávek má telefon speciální klávesu.

Na novou Nokii si nebudou stěžovat ani hudební fanoušci. Telefon má stereofonní reproduktory s prostorovým efektem a navíc lze samozřejmě použít jak běžná stereofonní sluchátka a i Bluetooth stereo sluchátka. Hudební přehrávač zvládne většinu běžných formátů a komu by se hudebních souborů nedostávalo, může se zaposlouchat do stereofonního FM přijímače. Nokia N73 se začne prodávat v polovině roku a její cena byla předběžně stanovena na 15 000 Kč včetně daně. Telefon bude k dispozici ve třech barevných variantách.

Nokia N73 – technické parametry:

Rozměry: 110 x 49 x 19 milimetru

Hmotnost: 116 gramů

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 2100 MHz

EDGE třídy 10

Operační systém: Symbian Series 60 třetí generace

Displej: rozlišení QVGA; 262 000 barev

Fotoaparát: rozlišení 3,2 megapixelu; automatické zaostřování; 20x zoom; optika Carl Zeiss, editor fotografií i videa

Videonahrávky: formát MPEG-4; rozlišení CIF; 15 fps, 8x zoom

Bluetooth 2.0

Infračervený port

USB 2.0

Paměť: 42 MB

Paměťové karty: Mini SD

Hudební přehrávač: MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA

Stereo FM rádio

Baterie: kapacita 1100 mAh

Výdrž: 10 dní v pohotovostním stavu; čtyři hodiny hovorového času

Nokia N72 – růžový smartphone

Druhá dnešní novinka Nokie výbavou neoslní, za to se jistě bude líbit ženám toužícím po chytrém mobilu. Jednou z barevných kombinací této novinky bude totiž růžovo-černá. Bude to tak první smartphone s takto barevným krytem na našem trhu. Zadní stranu telefonu navíc zdobí ornamenty.

Nokia N72 se v hrubých obrysech drží designu modelu N70. Mírně se liší klávesnice a okrasné lišty na přední straně telefonu. Novince chybí na přední straně druhý fotoaparát. Telefon totiž nepodporuje sítě třetí generace. Rozměry a hmotnost telefonu jsou téměř na vlas stejné jako u modelu N70, což je další důkaz jejich příbuzenského vztahu.

Displej se také od modelu N70 neliší. Má úhlopříčku přes pět centimetrů a pro dnešní dobu již trochu archaické rozlišení 176 x 208 obrazových bodů. Displej je samozřejmě aktivní a dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, má integrovaný blesk a s jeho pomocí lze natáčet videonahrávky v rozlišení CIF.

Výbava Nokie N72 odpovídá jiným smartphonům výrobce. Za zmínku stojí hudební přehrávač pro většinu používaných formátů nebo stereofonní FM rádio. S telefonem se budou dodávat stereofonní sluchátka s dálkovým ovládáním na kabelu. Telefon má Bluetooth a 20 MB interní paměti doplňuje slot na paměťové karty RS-MMC. Nokia N72 se začne prodávat v červnu, cena pro český trh ještě nebyla stanovena. Zatím není zcela jisté, že se tento model u nás bude prodávat.

Nokia N72 – technické parametry: