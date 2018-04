Nokia představí v pondělí tři nové telefony!

Podle internetového magazínu www.mobil.se představí společnost Nokia v příštím týdnu minimálně dva nové mobilní telefony. Předvedení novinek proběhne den před začátkem akce nazvané "Nokia Mobile Internet Conference" ve španělské Barceloně. Všechny nové telefony budou určeny pro provoz v sítích GSM.

Podle našich informací je zatím jedinou potvrzenou novinkou telefon Nokia 7650 - server The Register ovšem připomíná (zde), že švédský zdroj Mobil.se, který o telefonu píše, mu přiřazuje špatné číselné značení a že telefon se bude jmenovat jinak, prototypové jméno je Calypso. Jaké bude číselné jméno, to The Register neuvádí.

Tento přístroj v sobě skrývá rozměrný barevný displej a netradiční ovládání v kombinaci joysticku a vysouvatelné klávesnice. Nokia 7650 však nebude obyčejný mobilní telefon, ale další z řady komunikátorů. Tentokrát ale zřejmě v kompaktnějším balení než v případě modelu 9210. Přístroj by měl podporovat MMS zprávy (tedy stejně jako Ericsson T68, ale v jeho případě až příští rok po změně firmwaru), ale zatím panují nejasnosti o operačním systému, který by jej měl pohánět. Něktré informace hovoří o operačním systému Win CE, jiné o EPOC - to je pravděpodobnější. Zatím se spekuluje o těchto parametrech:

* 176 x 208 barevný displej

* WAP 2.0 browser podporující XHTML

* MIDP Java (J2ME)

* MMS

* Symbian EPOC OS (6.x)

* GPRS

(tato data publikovala Nokia jako data o svém "future mobile phone" na konferenci věnovamé MMS)

Další dva telefony jsou zhaleny rouškou tajemství. Potvrzená máme jen jejich kódová označení "Ninja" a "Sunny". V jednom případě by se mělo jednat o nástupce stále velmi populární Nokie 5110. Jestli bude použito označení 5210, jak informuje švédský server, je ovšem otázkou. Více informací zatím není známých, jasno bude nejpozději v pondělí před obědem.

Jediné dostupné fotografie najdete zde.