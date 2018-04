Nokia přebírá taktovku nad vývojem technologie Bluetooth

Wibree by mohla přinést technologie mobilního spojení i do přístrojů, které jsou příliš malé pro současné běžné čipy technologie bluetooth. S telefony nebo počítači by tak brzy mohly komunikovat například hodinky, monitory srdce či krokoměry.

Hodinky by například mohly zobrazit svému uživateli příchozí textovou zprávu.

Wibree potřebuje pro svoji činnost pouze zlomek energie, kterou využívají současné systémy používané pro propojení mobilních telefonů a jiných mobilních přístrojů. Přístroje tak mohou mít mnohem menší baterii či nižší energetickou kapacitu. Přístroje s novým standardem by se podle výkonného ředitele skupiny Bluetooth SIG Michaela Foleye mohly objevit za rok.

Nokia, která je největším světovým výrobcem mobilních telefonů, zahájila vývoj Wibree v roce 2001 a technologii představila loni v říjnu. Dohoda Nokie s Bluetooth SIG, že wibree se stane novým standardem, znamená, že wibree bude poskytována bez licenčních poplatků. Podobné kroky nejsou v technologickém odvětví novinkou. Švédský Ericsson, který vyvinul v 90.

letech minulého století technologii bluetooth, ji také poskytl bez licenčních poplatků a počítal, že díky svému vedoucímu postavení mnohem více vytěží z širokého a rychlého přijetí této technologie než z licenčních poplatků.

V současnosti již existují hodinky s bluetooth, které prodává několik značek. Ty fungují spolu s telefony Sony Ericsson a při příchozím hovoru vibrují a ukazují i číslo volaného. Kvůli energetické náročnosti a vibracím jsou však mnohem větší, než je obvyklé, a vyžadují nabití po několika týdnech. Při nové technologii by měl být zdroj mnohem menší a výměnu bude potřebovat zhruba jednou ročně.

Přístroje s čipy wibree nebudou schopné komunikovat s přístroji vybavenými nynějším standardem bluetooth. V budoucnosti by se však mělo objevit relativně snadné a levné vylepšení, které by umožnilo komunikaci mezi oběma přístroji. Obě technologie totiž využívají stejné frekvence, napsaly agentury AP a Reuters.