Nokia právě představila své manažerské špičky

Oblíbené manažerské Nokie E61i a E65 se dnes po delší době dočkaly náhrady. Novinky E71 a E66 své předchůdce zastiňují prakticky ve všech směrech. Oba přístroje nabídnou uživateli stejnou funční výbavu, a tak je jen na vás, jaký typ konstrukce a klávesnice preferujete. Vysouvací Nokia E66 bude zároveň i vaším stylovým doplňkem, zatímco Nokia E71 dává na první pohled jasně najevo své pracovní zaměření. Díky její qwerty klávesnici pro vás nebude problém odpovídat na e-maily kdekoli.

Práce a elegance

Oba dnes představené modely jsou svou výbavou výrazně pracovně zaměřeny – Nokia vyzdvihuje podporu Microsoft Exchange serveru nebo možnost práce s dokumenty Microsoft Office a soubory PDF. Oba smartphony jsou pochopitelně postaveny na platformě Symbian S60. Kromě obvyklých kancelářských funkcí nebude u těchto modelů chybět ani A-GPS navigace, samozřejmostí je podpora UMTS a HSDPA pro rychlá data, novinky mají i wi-fi. Telefony budou mít předinstalovánu aplikaci Nokia Maps, takže půjdou snadno využít k navigaci. Ani manažerským telefonům se dnes již nevyhýbají vestavěné fotoaparáty – Nokia E71 a E66 mají fotomodul s rozlišením 3,2 megapixelu a automatickým ostřením.





Jednou z významných novinek výbavy obou modelů je i speciální přepínač, který mění zobrazení úvodní home obrazovky. Ta může fungovat ve dvou módech – pracovním a soukromém. Mezi nimi se můžete libovolně přepínat, a snadno tak odlišíte své pracovní a soukromé záležitosti. A především, ve vašem volném čase vás nebudou na displeji znervózňovat nedodělky z práce. Nokia E66 navíc nabídne pohybový senzor, díky kterému telefon při příchozím hovoru umlčíte pouhým otočením či poklepáním.





Oba nové modely by se na klíčových trzích měly začít prodávat v průběhu července, u nás si pravděpodobně počkáme o trochu déle. V prodeji budou dvě barevné verze kažedého modelu – ocelová šedá a ocelová bílá. Mimochodem, ocel není v názvu barevných variant jen tak pro nic za nic, protože novinky mají kovovou konstrukci. Cena obou nových Nokií by měla být shodná – 350 euro bez daně. To znamená, že u nás by se při současném výhodném kurzu Eura mohly oba telefony přiblížit ceně 10 000 korun s DPH.





Nokia E66 technická specifikace:

Rozměry: 107 x 49 x 13 milimetrů

Hmotnost: 121 gramů

UMTS 850/900/1900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

HSDPA

EDGE

Operační systém Symbian S60 třetí edice

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,4 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu, autofocus, přisvětlovací dioda

VGA videonahrávky 22 fps

Hudební přehrávač

wi-fi 802.11 b/g

Bluetooth 2.0 (A2DP)

infraport

microUSB 2.0

A-GPS navigace

Audio konektor 2,5 mm

TV výstup

Nokia web browser

RSS čtečka

E-mailový klient, podpora Nokia Intellisync Wireless Email

mail for Exchange

Vestavěná paměť: 110 MB

Paměťové karty microSD

Výdrž v pohotovostním stavu: až 14 dní

Hovorový čas: až 7,5 hodiny





Nokia E71 technická specifikace: