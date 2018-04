Nokia práskla do koní - čtyři z pěti novinek živě (fotogalerie)

Nokia se konečně rozhodla prásknout do koní a v pondělí představila hned pětici nových telefonů. Dnes jsme měli možnost si čtyři z nich prohlédnout, a tak vám přinášíme jejich nejnovější snímky. Nutno podotknout, že jsme měli k dispozici velmi syrové vzorky, takže kvalitu zpracování a některé detaily nemá cenu zatím hodnotit.

V nabídce se do konce roku objeví dva entry telefony určené mobilním začátečníkům – Nokia 2600 a Nokia 2650. Nejnáročnějším zákazníkům budou určeny dva chytré telefony se Symbianem Series 60 – Nokia 6260 a Nokia 6630. Stylové véčko podobné Nokii 7200 – Nokii 6170 jsme bohužel neviděli, tak vám o ní alespoň prozradíme nové informace.

Nokia 2600 - nový nástupce 3310?

Nokia 2600 působí mezi novými telefony od Nokie velmi nenápadně. Jedná se jednoduchý telefon, který by se měl na našem trhu objevit již v září. Ovládání se trochu podobá NavyKey, které známe z legendárních modelů 5110, 3210 nebo 3310. Toto rozložení tlačítek bylo podle našeho názoru pro low-endové telefony ideální a ovládání 2600 se mu podobá. Místo dvousměrné klávesy pro pohyb v menu přibyla čtyřsměrná, která značně usnadňuje například pohyb kurzoru při psaní SMS. Tlačítko pro potvrzení volby se po letech nachází opět ve středu pod displejem. Nalevo od čtyřsměrné klávesy najdete c pro mazání znaků a napravo je červené tlačítko pro návrat a ukončení hovoru.

Barevný displej dokáže zobrazit 4096 barev a jeho rozlišení je 128x128 obrazových bodů. Ačkoliv vedle nových Nokií nedokáže 2600 výrazně zaujmout, jedná se o praktický a jednoduchý model. Pro telefony určené začátečníkům je výstřednost pouze na škodu a za cenu, která by se měla pohybovat okolo 3000 korun, by mohl být ve své třídě silným hráčem. Detailní specifikaci Nokie 2600 si můžete prostudovat v tomto článku.

Nokia 2650 - véčko, jaké jste ještě neviděli

Nokia 2650 je skutečně véčko, jaké jste ještě neviděli. Dá se otevřít a zavřít, ale přesto na ní nevidíte žádný kloub. Přes vnitřní stranu telefonu je natažená pružná umělá hmota, která kryje mechanismus rozevírání. Přes veškeré snahy se nám jeho princip nepodařilo pochopit, ale působí velmi zajímavě. Díky pružinám drží telefon pevně rozevřený. Mezi displejem a klávesami je sice mnoho nevyužitého prostoru, ale slečnám se určitě bude líbit.

Jedná se o klasický telefon S40 a displej je stejný jako u Nokie 2600. Ocenili bychom také vnější displej, ovšem za cenu okolo 4000 korun se toho nedá chtít mnoho. Podrobné informace o nové Nokii 2650 získáte v tomto článku.

Nokia 6260 - otočný displej

Nokia 6600 v novém kabátě – tak by se dala charakterizovat Nokia 6260. Tento telefon je vybaven otočným barevným displejem s rozlišením 176x208 obrazových bodů a 65 000 barev. K čemu je vůbec takový patent dobrý? Otočný displej využijete při fotografování, protože snímač digitálního fotoaparátu je umístěn na boku. Navíc se dá displej zcela přetočit, takže telefon můžete ovládat i zavřený. Bohužel je z tohoto důvodu umístěné navigační tlačítko na horní části telefonu a Nokia 6260 se tedy hůř ovládá jako klasické véčko.

Nokia 6260 je poměrně velký telefon, ale není určen pro náctileté ani dámské kabelky. Jeho provedení působí velmi seriózně. Tento model by se měl objevit na pultech koncem září za cenu nepřesahující 17 000 korun. Detailní informace získáte v tomto článku.

Nokia 6630 - vlajková loď

Novou vlajkovou lodí společnosti Nokia bude rozhodně Nokia 6630. Její vzhled vzdáleně připomíná Nokii 3650, ale klávesnice je standardní. Unikátní kombinace GSM,GPRS,WCDMA a EDGE nabízí vše, co dnes může zákazník od mobilního telefonu očekávat. Displej je stejný jako u ostatních chytrých telefonů se Symbian S60 (176x208 bodů, 65 000 barev). Základní 10MB paměti bude možné rozšířit o paměťovou kartu RS-MMC, která bude mít v základním balení kapacitu 64 MB. Její slot je umístěn na boku telefonu, takže při její výměně již nebude potřeba telefon rozebírat.

Pro zábavu bude k dispozici integrovaný MP3 přehrávač a digitální fotoaparát s rozlišením 1,3MPx, kterým bude možné natáčet až hodinová videa. Rozlišení videa ovšem zůstává na 176x144 pixelů. Cena tohoto modelu by měla být o něco vyšší než u Nokie 6260 a další detaily získáte zde.

Nokia 6170 - véčko pro může

Nokia 6170 bude další klasické véčko od Nokie, které bude podobné Nokii 7200. Jeho minimalistický kovový design by měl být tentokrát zaměřen více na muže. Nokia 6260 by se měla začít prodávat v listopadu za cenu okolo 8500 korun. Tento model jsme bohužel neviděli, ale detailní informace o něm můžete získat v tomto článku.

Co bude dál?

Co můžeme od Nokie v budoucnu očekávat? Zástupci finského výrobce nás ujistili, že těmito modely pro ně sezóna neskončila a mají připraveno ještě několik trumfů. Všechny telefony řady 3XXX a vyšší by již měly podporovat GPRS třídy 10 (4+2) i HSCSD. V některých nových telefonech od Nokie naleznete také aplikace Poloha pro lokalizaci a Přítomnost, kterou můžete dát ostatním najevo, jestli pracujete a mohou vám volat. Tyto služby ovšem vyžadují podporu operátora a žádný jí do konce roku nenabídne. Před koncem roku by také měla Nokia uvést Symbianové řešení pro Push to Talk, které umožní zprovoznit tuto službu na všech telefonech s operačním systémem Symbian S60.

Počkáte si na nové Nokie?

Další fotografie:

Nokia 2600

Nokia 2650:

Nokia 6630:

Nokia 6260: