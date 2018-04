Nokia pracuje na nových hrách pro své mobily

Světová mobilní jednička, firma Nokia, je stále aktivnější v oblasti „bezdrátové zábavy“. Asi vám nezůstala utajena možnost nahrát si prostřednictvím WAPu nové úrovně do her instalovaných v telefonu Nokia 3330. Sama Nokia považuje koncept takto WAPem nahratelných her za velmi úspěšný a v těchto dnech uzavřela několik smluv, jež zajistí přísun dalších her do jejích telefonů.

Tento týden se Nokia dohodla s britskou firmou Supedo na vývoji trojice nových her pro telefony Nokia. Hry se jmenují Box, Concentration a Truth or bluff.

Tyto hry Nokia zpřístupní přes WAP svojí platformou Nokia Mobile Entertainment service (NMES). Platforma NMES hostuje hry pro operátory a service providery a zároveň nabízí podporu vývojářům her.

Není to první smlouva podobného druhu. Nokia se již dříve dohodla na vývoji her s firmami Rage, Eidos, Activision, iomo, Kuju Entertainment, Morpheme, h2g2, Net Entertainment, Oxford Softworks a Quiz Supplies o vývoji her pro WAPové telefony. Podle těchto dohod by pro telefony mělo být do konce roku k dispozici více jak patnáct her.

Pro svůj EPOC telefon 9210 přichystala firma také dvě nové hry. Hry Mobile Soccer a Golf budou ke stažení v Clubu Nokia v druhé polovině letošního roku.

Nokia přímo nezdůrazňuje, které hry z chystané záplavy budou použitelné tak, že se budou přímo přes WAP hrát, a naopak které budou fungovat tak, že se nahrají do telefonu, obecně se ale očekává, že do nástupu GPRS bude Nokia preferovat hry stahované do telefonu.

Jak to tak vypadá, majitelé nových telefonů Nokia se mají na co těšit. Vzhledem k tomu, že Nokia moudře dala vývojové SDK pro platformu NMES k dispozici na svém webu, dá se očekávat, že se objeví i mnoho alternativních a třeba i placených her. A kdo ví, možná se někdo pokusí i o nějakou užitečnější aplikaci…