Konec jedné éry. Model 808 PureView je poslední Nokií se Symbianem

To, co se delší dobu vědělo, je nyní oficiálně potvrzeno. Model 808 PureView je oficiálně posledním smartphonem od Nokie s operačním systémem Symbian. Firma to potvrdila ve své výroční zprávě.