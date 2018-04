Nokia poskytuje dvouleté záruky

Záruční doby – občanský vs. obchodní zákoník

Mobily Nokia, známé svou bezporuchovostí, jsou natolik spolehlivé, že se výrobce rozhodl prodlužovat za určitých podmínek jejich záruční dobu. Od ledna musí podle občanského zákoníku všichni prodejci mobilů poskytovat dvouletou záruční dobu, na výrobce se tato povinnost ovšem nevztahuje. Obchodní vztah mezi výrobcem a distributorem a mezi distributorem a prodejcem (dealerem) se totiž řídí obchodním zákoníkem, kde se odpovědnost za vady sjednává smluvně, zde tedy toto ustanovení o zákonné dvouleté "záruce" neplatí.

Kdo bude platit opravy?

Již jsme vás informovali, že např. Siemens dvouletou záruku akceptoval a ke svým výrobkům ji poskytuje, zatímco Nokia ponechává jednoletou záruku. Eventuální záruční opravy ve druhém roce záruky by tedy musel hradit koncový prodejce. Poté přišli s dalším řešením distributoři, kteří za drobné navýšení velkoobchodní ceny nabízejí prodejcům zakoupení záruky prodloužené o dalších dvanáct měsíců (např. u Agory tzv. "service pack"). Případné náklady s provedením záruční opravy v druhém roce záruky tak ponese distributor, nikoliv prodejce.

Nokia zná řešení

Nokia se rozhodla tristní situaci na českém trhu řešit a zavádí opatření, které nabylo účinnosti 31. března 2003. Jak bude toto opatření vypadat v praxi? Například v únoru 2003 si koupíte mobil vyrobený v roce 2003 a mobil se vám v únoru 2004 rozbije. Nemusíte již chodit za svým prodejcem a ten zase nemusí uplatňovat prodlouženou záruku u svého distributora. Nyní stačí zajít i s rozbitým mobilem do autorizovaného servisu Nokia (jejich seznam naleznete zde).

V servisním středisku podepíšete místopřísežné "Prohlášení o správném zacházení". Dotazník, který se k prohlášení přikládá, je velmi podrobně rozpracován. Naleznete v něm například otázky "Kolikrát denně jste průměrně mobil používali?", "Mluvili jste do mikrofonu hlasitě?", "Kolikrát přístroj spadl na zem?", "Z jaké výšky?", "Zaškrtněte typ povrchu, na který přístroj dopadl", "Kam ukládáte mobil na noc?" a další. Prohlášení musí kromě vás podepsat další dva svědkové, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti (pokud je uživatel nezletilý, je nutný podpis obou rodičů).

"Prohlášení o správném zacházení" putuje i s vyplněným dotazníkem na Odbor záručních oprav české Nokie, tam ho odborníci vyhodnotí a do tří týdnů vás vyrozumí o závěru, který učinili. Pokud máte štěstí a váš telefon je uznán za opravyhodný (vaše zacházení s mobilem po dobu prvního roku záruky bylo shledáno správným a šetrným), začnou se v servisním středisku technici vaším telefonem zabývat, do tří týdnů ho na náklady servisního střediska opraví a zašlou zpět se zárukou prodlouženou o další rok.

Pokud však štěstí nemáte a při prohlídce mobilu jsou odhaleny oděrky, či dokonce praskliny, které svědčí o tom, že jste dotazník nevyplnili podle pravdy, je mobil zaslán na finský Odbor záručních oprav.

Ve Finsku je mobil podroben speciální prohlídce zaměřené na vyhledání mikrotrhlin a skrytých poškození, které doloží, jak jste skutečně s přístrojem nakládali. Po zevrubném prozkoumání (maximálně však do tří týdnů) je telefon zaslán s dobrozdáním zpět do Čech. V případě negativního výsledku (skryté důkazy nesprávné manipulace s telefonem se neobjevily) bude mobil do tří týdnů opraven, servisní středisko mu prodlouží záruku o další rok a uživatel se navíc stává členem klubu Nokia se zvláštním statusem "Hodný uživatel".

Pokud odborníci ovšem odhalí stopy špatného zacházení, vrátí vám servisní středisko do šesti týdnů (tři týdny na dopravu z Finska) mobil neopravený a bez prodloužené záruky. Zároveň je vaše SIM karta zablokována pro všechny typy Nokií (Klub Siemens údajně uvažuje o tom, že bude těmto jedincům udělovat členství se statusem "Zlý uživatel Nokia".) Případnou záruční opravu, na kterou stále máte podle zákona nárok, hradí - stejně jako to bývalo dříve – distributor.

Nokia opět první

Vstřícný a novátorský krok Nokie hodnotíme velmi pozitivně, je zřejmé, že jeho důsledkem bude rapidní zlepšení uživatelského zacházení s mobily Nokia. (A je možné, že "nové mravy" zasáhnou i uživatele dalších značek.) Pokud se tak nestane, mohl by nával záručních oprav Nokií finančně zatížit distributory. Jejich jedinou obranou by muselo být zvýšení cen oněch service packů.

V redakci jsme se shodli ještě na dalším řešení: distributoři by mohli pořádat kurzy slušného chování k mobilům, jejich účastníci, jednotliví prodejci, by se na nich učili, jak správně zákazníkovi mobil předat, citlivě jej uvést ho do nových funkcí mobilu, a od počátku tak vědomě v zákazníkovi budovat pozitivní vztah k telefonu. Kurzy by samozřejmě byly vedeny s důrazem na značku Nokia.

Pozor, toto je aprílová zpráva!