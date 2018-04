Nokia poskytne svůj nový prohlížeč WAP stránek

Ve snaze urychlit nasazování standardizovaných bezdrátových řešení pro internet uvedla Nokia svůj nový prohlížeč WAP stránek, kompatibilní se specifikací WAP 1.2. Bude ho poskytovat výrobcům mobilních telefonů a dalších zařízení jako zdrojový kód, čímž jim vloží do rukou možnost podstatně vyšší kontroly softwaru.

Prohlížeč WAP 2.0 je kompatibilní se specifikací WAP 1.2, podporuje WML 1.2, WML Script a funkci Push. Vychází ze softwaru, který je použitý v telefonech Nokia řady 7110 a na platformách komunikátorů 9110i.

Prostřednictvím zdrojového kódu WAP 1.2 poskytuje společnost Nokia svým zákazníkům základní vybavení a funkce, jež si mohou poté rozšířit nebo upravit podle potřeby. Provozovatel bezdrátového přenosu si může například vytvořit své charakteristické uživatelské rozhraní pro prohlížeč a to poté nabídnout všem svým dodavatelům telefonů. Výrobci PDA nebo mobilních telefonů pak mohou do svých produktů přidat nové funkce, jako například synchronizaci nebo okamžité zpracování zpráv, které bude možné bezpečně integrovat do kmenového prohlížeče.

Při uvádění nového produktu sdělil víceprezident společnosti Pertti Lounamaa svou vizi bezdrátového internetu, v němž hlavní roli hraje jednoduchost a hospodárnost. Vyjádřil rovněž nutnost přesvědčivých aplikací k úspěchu nejen samotné technologie, ale i vize mobilní informační společnosti.

O protokolu WAP

WAP je otevřený globální standard pro komunikaci mezi mobilními telefony a internetem nebo jinou počítačovou aplikací. Technologie založená na WAP umožňuje vývoj moderních, interaktivních mobilních služeb v reálném čase, například mobilní bankovnictví nebo internetové zpravodajství, jichž lze využít v digitálních mobilních telefonech nebo jiných mobilních zařízeních. Specifikace WAP umožňuje, aby v rámci digitálních sítí fungovala spolehlivě a bezchybně řešení od různých dodavatelů. Další informace o WAP naleznete na www.wapserver.cz

V dnešní době se množí pochybnosti o přínosu WAPu a o jeho budoucím fungování. WAP 1.2 přináší některé nové funkce, které by snad mohly zlepšit přívětivost WAP stránek, ale bohužel ne nijak zásadně. Také je třeby dodat, že podpora standardu 1.2 je zatím integrována jen do několika málo zbrusu nových mobilních telefonů.