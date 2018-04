Nokia posiluje své GPRS portfolio

Nokia oznámila, že dosáhla několika pro ni významných momentů ve vývoji a testování technologie vysokorychlostních dat GPRS. Nokia úspěšně dokončila vývoj jednotlivých síťových prvků určených pro GPRS jako jsou Nokia Gateway GPRS Support Node (GGSN), Nokia Serving GPRS Support Node (SGSN), Nokia Charging Gateway (CG) a Nokia GPRS Base Station Subsystem (BSS). Testování integrace sítě již začalo a bude dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2000.

Řešení Nokia GPRS je od počátku v souladu se specifikacemi schválenými SMG 29, což je technický výbor při ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Řešení Nokia GPRS navíc plně podporuje všechna rozhraní schválená ETSI, tj. Gb, Gr, Gs, Gd, Gn, Gp a Gf, což umožňuje od počátku konkurenceschopné funkční vlastnosti. Toto řešení rovněž podporuje krátké textové zprávy GPRS a všechny typy mobilních koncových zařízení s funkcí GPRS.

"Základní síťovou infrastrukturu GPRS dodáváme zákazníkům po celém světě již od srpna," říká vedoucí obchodního programu GPRS společnosti Nokia Networks Petri Pöyhönen. "Nejvýznamnějším výsledkem tohoto snažení je, že naši zákazníci mají výhodnou pozici na cestě k sítím třetí generace (3G) a k mobilní informační společnosti. Systémy síťové infrastruktury již disponují komerčně využitelným hardwarem. Zavádění aktualizovaných verzí komerčního softwaru začne v dubnu příštího roku. To znamená, že naši zákazníci budou mezi prvními operátory, kteří budou poskytovat moderní aplikace pro mobilní data."

GPRS je ideálním nosičem aplikací WAP a řešení Nokia GPRS podporuje předplacené služby aplikací založených na protokolu WAP.

"Možnost nabízet předplacené služby představuje v mnoha případech významný konkurenční faktor. Tato schopnost spolu s funkcemi jakou jsou správa služeb, péče o zákazníky a tarifikace za řešení Nokia GPRS typu end-to-end vede k efektivnímu zavádění a rozjezdu služeb," říká vedoucí marketingového oddělení obchodního programu GPRS společnosti Nokia Networks Chris Briglin.

"Rozhraní Gs a Gd umožňují síti GPRS, aby mohla komunikovat s mobilními ústřednami i se střediskem SMS, naši zákazníci mohou využít plnou podporu těchto rozhraní," říká Chris Briglin a dodává: "Terminály třídy B nebudou mít problémy s nepřijetím příchozích hovorů. Terminály třídy C budou schopny přijímat krátká oznámení o hovorech, které budou přesměrovány do hlasové schránky, protože je terminály třídy C nebudou schopny obsloužit. Při zavádění funkcí GPRS tak dojde ke značnému posunu v nepřetržitém fungování služeb."