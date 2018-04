Nokia podcenila obchod s aplikacemi. Na OVI Store není co kupovat

Stále se snižující prodeje nutí výrobce mobilních telefonů hledat zdroj peněz jinde. Většina z nich už mnoho let mluví o tom, že budoucnost se skrývá v prodeji aplikací a obsahu pro mobilní telefony. Zůstávalo ale jen u slov. Změnu znamenal razantní nástup Applu na trh a následné zpřístupnění populárního App Store i pro iPhony.

Jen letmý pohled na finanční výsledky Applu prozrazuje, že právě z prodeje aplikací a obsahu (plus z provize od operátorů) získává firma mnohem víc peněz než ze samotného prodeje přístrojů. Ostatní výrobci vytušili šanci, jenže zatím se jejich pokusy App Store ani nepřiblížily. Neuspěl Samsung se svým obchodem s filmy čtěte: Samsung v Evropě spustil on-line půjčovnu a obchod s filmy, podobný osud čeká podle všeho i OVI Store finské Nokie.

Nokii chybí komunita

Finský výrobce tak trochu doplácí na své výsadní postavení na mobilním trhu. Menšímu výrobci by uživatelé zřejmě leccos odpustili, od světové jedničky se ale logicky očekává špičkový obchod. Navíc o OVI Store mluvili představitelé Nokie už drahnou dobu, čekali jsme tedy propracovaný projekt. Pár dní od uvedení se ale nadšení nekoná čtěte: Nokia oficiálně spustila svůj obchod s aplikacemi.

Z původně slibovaných stovek aplikací je v realitě maximálně několik desítek. Velká část z nich je navíc placená, byť obvykle jsou to částky v rozmezí 1 až 10 eur. Aplikací zdarma je v obchodě málo, a navíc přibývají jen velmi pomalu. Uživatelé jsou proto značně rozčarováni. "Muselo jim být jasné, že budou srovnáváni s Applem a jeho App Store," uvedl John Strand, výkonný ředitel Strand Konsult, a dodává: "Měli k dispozici spoustu času, velké zdroje a přišli s něčím takovým, jako je tohle. Nedokázali reagovat na nové požadavky a vzpomeňme si, jak dopadli dinosauři."

Na rozdíl od App Store by Nokia OVI Store neměl být uzavřen jen pro majitele telefonů Nokia. S ohledem na výsledek je to ale možná škoda. V obchodě totiž není možné vyhledávat podle konkrétního typu telefonu, takže uživatel se před stažením ani nedozví, jestli mu aplikace bude fungovat, či nikoli. Stejně tak je těžké odlišit symbianové a Java aplikace. Žádný velký komfort tedy na uživatele nečeká.

I když Nokia pravděpodobně nebude moci nikdy Applu konkurovat v klasickém obsahu (filmy, hudba), zklamáním je i nabídka her. A to přesto, že před nějakou dobou přišel finský výrobce s konceptem N-Gage. Čtěte: Vyzkoušeli jsme novou Nokia N-Gage. Herní platformu neomezených možností. Nabídnout ale uživatelům zdarma pouhé čtyři hry, to se nedá hodnotit jinak než jako snaha co nejvíc je naštvat. Nemá smysl si něco nalhávat, právě hry jsou pro většinu uživatelů mnohem lákavější než byznys aplikace.

Proč má Apple takový náskok

Apple v tomto směru těží z poměrně dlouhé tradice svého obchodu. Navíc američtí zákazníci – a postavení Applu na americkém trhu je výsadní – jsou daleko otevřenější nákupům a stahování hudby, filmů či televizních pořadů, které si stahují přímo do hudebního přehrávače, stejně jako nyní do iPhonu. Navíc se Applu skvěle daří dát svým produktům jakousi aureolu výlučnosti a kolem jeho výrobků vznikají jakési nadšenecké skupiny.

Trochu by se to dalo přirovnat k Linuxu. Také pro něj tvoří řada nadšenců, kteří jsou ochotni se o výsledek své práce podělit s ostatními klidně i zadarmo. O tom, že obchodní model skutečně funguje, se přesvědčila i řada nezávislých vývojářů. Londýňan Simon Oliver vydělal milion liber - čtěte: Boháčem díky iPhonu. Mladý Brit vydělal milion liber na hře. Už loni v září přitom Apple oznámil 100 milionů stažených aplikací.

Navíc do iPhonu nelze legálně dostat aplikace a obsah jinak než prostřednictvím App Store. Pokud si tedy chcete do telefonu nahrát hudbu nebo třeba stáhnout nějakou hru, nezbude než přístroj buď připojit k počítači, nebo se k App Store připojit přímo z telefonu. Pak už je velmi snadné kromě hledané hry nebo videa stáhnout ještě něco navíc. Velká část majitelů nokií přitom svůj telefon s počítačem nikdy nepropojí.

Vraťte nám MOSH

Přitom ale není pravda, že vývojáři o produkty pro nokie, přesněji symbianové telefony, nemají zájem. Bez velké publicity existoval poměrně dlouhou dobu server MOSH by Nokia (na adrese mosh.nokia.com). Ten fungoval jako jakési neformální vývojářské tržiště a dalo se z něj stáhnout relativně velké množství aplikací.

Každý den přitom přibývalo hned několik nových, buď dokončených, aktualizovaných, nebo naopak v betaverzi. Na tvorbě obsahu se podíleli vývojáři z celého světa a server fungoval i pro vzájemné sdílení informací a rad. S oficiálním startem OVI Store ovšem MOSH zanikl. Oficiálně se oba projekty spojily, ovšem zásoba obsahu z původního serveru zmizela neznámo kam.