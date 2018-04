Nokia pláče nad svými příjmy. Apple se směje a HTC culí

Trh mobilních telefonů se zřejmě definitivně otřepal z krize a potvrdil růst, kterého jsme byli svědky v loňském roce. Za první čtvrtletí letošního roku se prodalo podle údajů společnosti Strategy Analytics celkem 350,1 milionu kusů telefonů. To je nejvyšší číslo od doby, co se sledují prodeje mobilních telefonů. Analytická společnost IDC na základě svého pravidelného výzkumu Worldwide Mobile Phone Tracker dokonce tvrdí, že se na celém světě prodalo celkem 371,8 milionu telefonů.

Prodeje mobilních telefonů v 1Q 2011 Prodeje mobilních telefonů v 1Q 2011

Obě společnosti se pak shodují na přibližně dvacetiprocentním růstu trhu ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010. Z pohledu počtu prodaných kusů zůstává suverénní jedničkou Nokia, ale její náskok se pomalu snižuje. Ačkoli finský výrobce ztratil od začátku roku 2008 téměř 10 procentních bodů ze svého tržního podílu, udržel se nad psychologickou hranicí 30 %. Nárůst si naopak připsal Apple, čínský výrobce ZTE a také RIM i HTC. Tradiční značky spíše ztrácely.

Trh se mění, Evropa ztrácí

Přes nárůst podílu smartphonů v loňském roce se do "velké pětky" protlačil čínský výrobce levných přístrojů ZTE. Toho znají čeští uživatelé zejména jako OEM dodavatele přístrojů pro Vodafone i další operátory. Těsně za velkou pětku se natlačilo HTC a výrobce BlackBerry RIM, který loni zaznamenal nejúspěšnější rok ve své historii. Teprve za HTC najdeme tradiční značky jako Motorola či Sony Ericsson.

Samsung i LG zaznamenaly mírný propad v prodejích, ale suverénně si udržely druhé a třetí místo. Čtvrtý Apple sice výrazně posílil, když prodal 18,6 milionu iPhonů, ale na LG pořád ztrácí téměř 3,5 milionu kusů. Důvod ke smutku ale určitě v Apple nemají, vůbec poprvé se totiž podařilo americkému výrobci předstihnout Nokii pokud jde o tržby (revenues). Přitom mu stačilo prodat šestkrát méně telefonů. Podobně efektivně si stojí i taiwanský výrobce HTC.

Na celosvětovém trhu jsme tak svědky postupného propadu tradičních značek, které jsou vytlačovány výrobci rychle reagujícími na požadavky trhu. Kromě nástupu dříve druhořadých značek přichází i další drolení trhu. Na další výrobce mimo devět největších zbývá celá pětina trhu, a to je opravdu velký podíl. Když se zaměříme jen na "velkou pětku", je rozdíl ještě markantnější. Zatímco ještě v polovině roku 2007 zbývalo na ostatní výrobce mimo pěti největších jen 15 procent, letos jim už patří třetina trhu.

Strategy Analytics očekávají, že v důsledku zemětřesní v Japonsku se trh mírně zpomalí. Výrobcům by mohly kvůli výpadkům japonských továren chybět především dotykové displeje, paměti a fotoaparáty. Nedostatek některých komponent by mohl vést i k mírnému zvýšení cen mobilních telefonů na trhu. I tak by měly ale celkové prodeje ve všech čtvrtletích letošního roku překročit 300 milionů telefonů, což se ještě nikdy v historii nestalo.

Nokia

Finský výrobce zůstává jedničkou, alespoň pokud jde o počet prodaných přístrojů. Před Samsungem má náskok téměř 40 milionů kusů. I tak ale Nokia ztratila jen za poslední rok téměř pětinu svého tržního podílu. Podle údajů Strategy Analytics roste Nokie již jedenáct čtvrtletí v kuse pomaleji než trh. To je údaj, který by ve Finsku měli brát hodně vážně. Stejně jako fakt, že za svých 108,5 milionu prodaných telefonů utržila Nokia "jen" 9,4 miliardy amerických dolarů (153,4 miliardy korun). Apple za svých 18,6 milionu iPhonů inkasoval 11,9 miliard dolarů (194,3 miliardy korun).

Nízká ziskovost se ukazuje být pro Nokii velkým problémem, zvlášť když z druhé strany útočí levní výrobci jako ZTE. Podle Strategy Analytics bude pro Nokii nyní klíčové, jak zvládne rozjet ohlášenou spolupráci s Microsoftem. "Rychlost a načasování bude nejdůležitější pro úspěch tohoto projektu," upozorňuje Neil Mawston ze společnosti Strategy Analytics a dodává: "Nokia musí přinést první Windows Phone telefon rychle, s wow designem, rychlým procesorem a vynikající uživatelskou zkušeností. První model totiž rozhodne o úspěchu či neúspěchu Microkie."

Samsung

Světová dvojka z jihokorejského Soulu prodala za první letošní čtvrtletí o 7 procent telefonů víc než loni. Jeho tržní podíl ale klesl z 22 procent na rovných 20. Podle Strategy Analytics jde o důsledek zvyšující se konkurence na trhu s mobilními telefony. Samsung posiluje svoje postavení na trhu chytrých telefonů, které tvoří už šestinu jeho prodejů. O pozici jedničky mezi producenty s Androidem svádí Samsung ostrý souboj s HTC.

LG

Relativně dobré výsledky Samsungu poměrně kontrastují se nepřesvědčivými čísly jeho soulského souseda. Prodeje LG jsou jako na houpačce, za první čtvrtletí letošního roku prodalo o téměř 3 miliony telefonů méně než loni. 24,5 milionu prodaných kusů je pro LG nejhorší výsledek od prvního čtvrtletí roku 2009. LG tak stejně jako Nokia zaostává za průměrem trhu a jeho tržní podíl poklesl na 7 procent. To je nejméně od začátku roku 2007.

Apple

Americký výrobce ukazuje, kterým směrem se bude hýbat trh. Jako jediný dokáže držet krok s asijskou konkurencí. A především, na svých produktech dokáže opravdu hodně vydělávat. Za právě skončené čtvrtletí si pořídili uživatelé 18,6 milionu iPhonů, což znamená téměř zdvojnásobení prodejů v meziročním srovnání (8,8 milionu).

Apple tak dokazuje, že k úspěchu nemusí vést jen neustálé chrlení nových modelů, ale spíše vhodně zvolená obchodní politika. Apple jako jediný z výrobců totiž dokáže vydělávat i na přidaných službách, což udržuje průměrné inkaso z jednoho prodaného telefonu daleko nad konkurencí.

ZTE

Poměrně v tichosti se mezi největší výrobce prodrala čínská společnost ZTE, která za uplynulé čtvrtletí prodala celkem 15,2 milionu telefonů a jen mírně zaostala za Applem. Drží čtyři procenta světového trhu. Nejsilnější je značka ZTE v Africe a jižní Americe, kde boduje především svými levnějšími modely s podporou pouze 2G. Letos se chce společnost zaměřit i na 3G modely s operačním systémem Android, a tak by mohla na trhu dále posilovat.

RIM

Kanadský výrobce zveřejňuje své výsledky jinak než zbytek trhu, proto jsou u něj k dispozici pouze oficiální odhady. Jak sdělili zástupci firmy na pravidelné prezentaci pro investory, RIM odhaduje, že se za 1. čtvrtletí letošního roku prodá 13,5 – 14,5 milionu přístrojů BlackBerry. To je méně, než očekávala po loňském úspěšném roce. I tak to ale stačí na celkem bezpečné udržení šestého místa na světě. I když čtvrtá pozice se v Kanadě asi líbila víc.

HTC

Sázka na chytré telefony se zřejmě začíná vyplácet HTC, které je světovou jedničkou pokud jde o přístroje s Androidem. Za první čtvrtletí prodal taiwanský výrobce 9,7 milionu telefonů. To je v meziročním srovnání neuvěřitelný nárůst o 192 procent. Zatímco ostatní výrobci s výjimkou Apple bojují s poklesem průměrné ceny prodaného telefonu, HTC ji zvýšilo o 6 procent. Tržby přitom dosáhly 104,6 miliardy taiwanských dolarů (3,6 miliardy dolarů, 59,5 miliardy korun), což je přibližně třetina Nokie. Stačilo k tomu ale desetkrát méně prodaných telefonů.

Motorola

Firma, která stojí za zrodem mobilních telefonů, se stále potácí nad propastí. Na začátku letošního roku došlo k oddělení dlouhodobě ztrátové mobilní divize od zbytku společnosti. Bohužel i aktuální čtvrtletí znamenalo ztrátu a celkový dluh se tak dále prohlubuje. Motorola prodala 9,3 milionu mobilních zařízení, čímž po dlouhé době předstihla Sony Ericsson. Velký podíl na tomto úspěchu má i celkem 4,1 milionu prodaných smartphonů a více než 250 tisíc tabletů. I bez nich by ale Motorola japonsko-švédského výrobce předstihla.

Sony Ericsson

I když se to nám Evropanům neříká úplně dobře, vyklízení pozic Sony Ericssonu pokračuje. Zatímco ještě v roce 2007 mu patřilo téměř 10 procent trhu, v uplynulém čtvrtletí jen těsně přesáhl dvouprocentní podíl na trhu. Celkem tento výrobce prodal 8,1 milionu telefonů, což je propad o více než dva miliony ve srovnání s prvním čtvrtletí loni a téměř o tři v kvartálním porovnání. Zatím se ale firma drží v černých číslech a průměrná cena telefonu mírně vzrostla na 141 eur (3 409 korun).