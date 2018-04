Nokia oznámila své rekordní čtvrtletní výsledky

Finská Nokia oznámila v pátek tak dlouho očekáváne čtvrtletní výsledky za třetí kvartál tohoto roku. Jak se dalo očekávat, jsou skvělé a pokud máte doma pod polštářem akcie Nokia, jste docela za vodou.

Nemáme v redakci pouze růžové brýle a tak přeci jenom něco málo faktických připomínek k vítěznému tažení firmy Nokia světem mobilních telefonů. Pokud se pozorně zadíváte do výsledků tržeb, zjistíte, že mnohem dynamičtěji roste divize mobilních telefonů (NMP) oproti telekomunikační divizi (NTC) dodávající převážně síťovou infrastrukturu. Zatímco čisté tržby NMP vzrostly téměř na dvojnásobek, tržby NTC jsou vyšší o "pouhých" 40 procent.

Velmi jasně to ukazuje, že Nokia sice výrazně boduje v mobilních telefonech, kde se velmi příznivě podepsaly kontrakty s Čínou, ale v dodávce infrastruktury je stále na koni Ericsson. Navíc Ericsson připravuje na trh telefonů několik výrazných novinek, jimiž doufá zvrátit vítězné tažení triumvirátu 5110/6110/8810 světem.

Pokud by se mu to podařilo, byla by prodávanější značka příští rok značka Ericsson - alespoň do té doby, než by Nokia přišla s další neotřelou novinkou. Tento koloběh až doposud fungoval - Nokia 2110 - Ericsson GH388 - Nokia 8110 - Ericsson GF788 - Nokia 6110 - a co tedy bude dál? Uvidíme. Zatím se kochejme čísly.

Patrick Zandl

Million FIM 3Q1998 3Q1997 Změna % 1- 9/1998 1- 9/1997 Čistá tržba 20 064 12 363 +62 53 354 36 755 Nokia Telecommunications 6 185 4 370 +42 17 765 12 458 Nokia Mobile Phones 12 956 6 671 +94 31 910 20 138 Ostatní 1 152 1 630 - 29 4 448 4 937 Provozní zisk 4 081 2 254 +81 9 742 5 624 Zisk před zdaněním a menšinové podíly 4 084 2 205 +85 9 632 5 536 Zisk z běžné činnosti 2 760 1 575 +75 6 518 3 980 Čistý zisk 2 760 1 836 +50 6 934 4 241 Výnos na akcii Z běžné čínnosti, FIM 4.84 2.78 +74 11.46 7.03

Výsledky společnosti Nokia za 3. čtvrtletí 1998 ukazují silný nárůst tržeb a vysoký zisk. Čisté tržby představují 20 064 miliónů FIM (12 363 miliónů v roce 1997), což představuje zvýšení o 62%. Provozní zisk se zvýšil o 81% v porovnání se třetím čtvrtletím roku 1997 a dosáhl 4 081 miliónů FIM (2 254 miliónů v roce 1997), což představuje provozní rozpětí 20.3% (18.2% v roce 1997).

President a CEO Nokia Group Jorma Ollila k těmto výsledkům dodal: "Naše výsledky za třetí čtvrtletí ukazují pokračování pozitivního vývoje na telekomunikačních trzích a opět překonaly všechny naše výsledky předchozí. Nižší než předpokládané snižování cen mobilních telefonů a rychlá digitalizace na americkém kontinentu vedly k vyšším než očekávaným tržbám a ziskovosti. Na základě našich dobrých výsledků a dostupných dat za prvních devět měsíců roku 1998 oznamujeme, že jsem podstatně zýšili náš podíl na trhu mobilních telefonů a stáváme se největším výrobcem mobilních telefonů na světě."

"Pokračující rychlý růst na některých strategických trzích, především v Číně, Evropě a Spojených státech, přispěl k našim celkovým výsledkům. Silný růst, dobrou ziskovost a pozitivní cash flow očekáváme i ve čtvrtém čtvrtletí 1998. Naše výsledky jako vždy závisí na různých vnějších faktorech, včetně vlivu všeobecného ekonomického vývoje a podmínek v odvětví. I když předpověď pro rok 1999 zůstává výzvou vzhledem k nejistým všeobecným ekonomickým podmínkám, věříme v pozitivní vývoj telekomunikačního sektoru a věříme v dosažení dříve stanovených cílů růstu prodejů."