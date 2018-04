Nokia opět obrací, u symbianu nebude označovat verze

Nokia se rozhodla, že současný systém označování symbianu ukončí. Značení přitom nepřežilo příliš dlouho. Teprve v těchto chvílích se na trh dostávají první telefony se Symbianem^3, který nový způsob označování přináší.

Označení Symbian^4 pro budoucí verzi tedy zůstane pravděpodobně interní. Navenek to bude dále jen symbian. Nokia navíc půjde cestou "evolučních kroků" současné verze. Ta bude dostávat jednotlivé updaty a vylepšení postupně, nikoli v rámci přechodu na novou generaci systému. Na updaty se tak podle všeho mohou těšit i majitelé Nokie N8. Symbian bude postupně se vyvíjející platformou a uživatelé by měli mít vždy na dosah ta nejaktuálnější vylepšení.

Tento krok je umožněn i díky tomu, že se Nokia rozhodla kompletně přejít na vývojové prostředí Qt. To bude jediným vývojovým prostředím pro tento systém a také pro platformu MeeGo. Sjednocení vývojářských prostředí bude lákadlem především pro autory aplikací. Nokii dovolí řešit určité části systému operativněji.

Budoucí symbian nabídne HTML5

Zdá se, že symbian bude postupně rozdělen na několik oblastí, které budou fungovat jako plug-iny. Trochu podobně v některých částech funguje operační systém Android. Aplikace, které jsou úzce provázané se systémem, lze updatovat nezávisle na samotném operačním systému.

Nokia také oznámila, že budoucí verze symbianu dostanou podporu HTML5 standardu, a to nejen v browseru, ale právě i v prostředí Qt. To by mělo umožnit rychlý rozvoj uživatelského prostředí, které je dnes velkým terčem kritiky.