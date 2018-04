Nokia One - domácnost propojená miskou na ovoce

Označení Nokia One používá finský výrobce pro svůj business server, který zajišťuje klientům přístup k firemním datům jako e-maily s přílohami, kalendář, schůzky nebo kontakty. Stejné označení nese shodou náhod také zařízení pro snadnou synchronizaci dat, které představil švédský designer Özgur Tasar jako výsledek diplomové práce, a jehož vývoj Nokia sponzorovala.

Deska Nokia Ona zcela záměrně připomíná misku na ovoce. Projekt si totiž klade za cíl udělat technologii co nejméně viditelnou a vytvořit uživatelsky příjemný a jednoduchý most mezi mobilními zařízeními a zbytkem domácnosti. Nokia One tak integruje televizi, hudbu, kontakty a další média.

V praxi by jednou mohlo vše fungovat tak, že "digitálně" dorazíte domů položením telefonu na misku. Mobil se pak automaticky spáruje s domácí sítí a od tohoto okamžiku používáte pro veškerou komunikaci s elektronikou jen jeden centrální ovladač. Pokud vám bude někdo volat, miska se modře rozzáří a videohovor se ohlásí rovnou na obrazovce televize. Na televizi si můžete samozřejmě také číst e-maily, textovky nebo prohlížet fotografie z mobilu i fotoaparátu.

Nokia One je samozřejmě jen koncept, který se jen těžko může dostat během několika let na pulty obchodů. Jde ovšem o velmi zajímavé řešení, které vychází z běžného chování a snaží se celý tento business pro uživatele co nejvíce zjednodušit.