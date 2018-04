Nokia ohlásila úspěšný živý handover mezi sítěmi GSM a UMTS

Společnosti Nokia a Vodafone oznámily, že se jim ve spuštěných sítích povedl plynulý přechod (handover) při hovoru UMTS (W-CDMA) do GSM. Konkrétně šlo o italskou komerční síť Vodafone Omnitel (GSM) a síť UMTS v testovacím provozu od stejného operátora. Použitý byl mobil Nokia 6650 – první mobil pro UMTS od Nokie. Ten v současnosti ještě není v prodeji.

Operátoři, dodavatelé sítí a mobilů i odborníci považují bezproblémové handovery mezi sítěmi GSM a UMTS klíčové pro úspěch UMTS u uživatelů. Sítě třetí generace totiž budou mít dostupný signál jenom ve větších městech, a to ještě ne všude a v odpovídající kvalitě. Na obrovském území tak nebudou k dispozici služby poskytované sítěmi UMTS, ale jenom nabídka starších sítí GSM/GPRS. Ty sice mohou nabízet podobné služby, ale nikdy ne v takové kvalitě jako je tomu u sítí třetí generace. Podle odhadů to zpočátku zákazníci operátorům odpustí, ale jenom pod jednou podmínkou – když budou moci nerušeně telefonovat bez ohledu na přítomnost signálu sítě UMTS.

Všechny první mobily třetí generace budou současně umožňovat telefonování v sítích GSM (nebo v jiném standardu druhé generace). Důležité je, aby plynulý přechod z jedné sítě do druhé podporovaly i mobilní sítě, což v současnosti neplatí. „Jsme velmi povzbuzeni úspěchem tohoto handoveru při hovoru v síti Vodafone Omnitel,“ říká Alessandro DiSalvo z italské Nokie. „Je to velmi důležitý první krok a posune nás kupředu při práci s živými sítěmi při testování handoverů v obou směrech při hovorech i používání datových služeb,“ dodává DiSalvo.

Mobilní operátory po celém světě čeká ještě spousta práce. Handovery při hovoru to totiž nekončí – jak podotýká DiSalvo je třeba vyřešit přechody mezi sítěmi i při používání aplikací založených na datových přenosech. A to už není žádná legrace, pokud má vše probíhat v reálném čase. Dalším problémem bude do budoucna i interoperabilita – spolupráce mobilů a sítí různých výrobců. Test v síti Vodafone Omnitel totiž proběhl jenom s vybavením a síťovou infrastrukturou Nokie. Právě interoperabilitě se přikládá velká důležitost už dnes (nejen kvůli UMTS, ale i GPRS a MMS) a pro Asociaci GSM má dnes větší prioritu než otázky roamingu, které ještě nedávno byly hlavním tématem této instituce.