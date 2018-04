Nokia oficiálně vypustila picture messaging

Nokia oznámila vypuštění Picture Messaging Application, která je založena na SMS službě a rozšiřuje ji o zasílání textu společně s obrázky. To umožňuje podobně jako Philips Savvy (ten ale jinou metodou!) i Nokia 3210 a nově také Nokia 8850. Nokia vidí tento krok jako další k mobilní multimediální komunikaci.

Nokia předpokládá, že její Artus Messaging Platform začne používat většina operátorů jako první krok k "multimédiím". U nás by se dalo očekávat, že by tuto službu začel poskytovat Paegas, jelikož Eurotel již svoje smajlíky má nějakou dobu. Nicméně by to i pro EuroTel bylo jistě vítané rozšíření picture messagingu pro jiné telefony. Problém je ovšem v tom, že smajlíky mezi Philipsem a Nokií rozhodně nebudou "kompatibilní". Telefonů Nokia 3210 se u nás má prodat velké množství a podle předběžných informací se očekává, že tento telefon Česká republika přijme s velkým našením.

Jako výhodu bych viděl inovaci obrázků v telefonech Nokia 3210 pomocí downloadovacích center na internetu, ze kterých vám přijde obrázek jako SMS a vy si jej můžete uložit a nebo si jej můžete ve speciálním programu vytvořit sami. To u telefonu Philips Savvy v žádném případě nejde, na druhou stranu Savvy doručí i emotikonovou verzi smajlíku v případě, že protistrana není Savvy telefon, zatímco Nokia 3210 se s tím vyrovnává méně srozumitelně.

Doufejme, že tyto kroky k multimédiím budou krátké , protože lidé po tomto budou očekávat možnosti kreslení obrázků přímo na telefonu pomocí například pera a možnost jejich odeslání bez toho, aby adresát musel mít stejný telefon. Nebo ještě lépe videotelefony, jenže to už jsme u sítí třetí generace a na ty si musíme počkat nejen u nás...

Problémem také bude, jak dlouho společnosti Nokia podpora Picture messagingu vydrží. Již v minulosti totiž Nokia podporovala technologie, které opouštěla telefon od telefonu - například smart messaging. Nepříjemné také pro Picture messaging je skutečnost, že telefon Nokia 7110 jej neobsahuje. A to je první příklad neblahých začátků. Ostatně něco jako standardizace, nebo alespoň obecné přijetí, by Picture messagingu vůbec neuškodilo, ačkoliv podíly na trhu mnohdy hovoří o tom, že je to snad i trochu zbytečné...