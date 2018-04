Nokia oficiálně spustila svůj obchod s aplikacemi

Obchod s aplikacemi a obsahem pro mobilní telefony své značky spustila tento týden Nokia na adrese store.ovi.com. Obchod je dostupný celosvětově, prozatím v pěti jazycích bez češtiny. Na vybraných trzích si Nokia domluvila účtování za placený obsah přímo s operátory. To znamená, že za nakoupené aplikace zákazník zaplatí přímo operátorovi, jako by je kupoval od něj.

Na ostatních trzích včetně českého je pak možné platit pomocí platební karty (debetní či kreditní). Během letošního roku Nokia zprovozní svůj obchod v dalších jazycích a slibuje i rozšíření trhů, kde bude možné za aplikace platit přímo operátorovi.

Obchod Ovi Store nabízí poměrně širokou nabídku aplikací, her, multimédií a třeba i tapet a vyzvánění. Nabízený obsah je přehledně rozdělen na placený a bezplatný. Kdo by však čekal rozsáhlou nabídku, jakou má Apple Store, bude zatím z Nokia obchodu zklamán. Do konce letošního roku ale chce Nokia rozsah nabízených aplikací výrazně rozšířit.