Nokia obviňuje Sagem, že kopíruje její mobil

Největší světový výrobce mobilů, finská Nokia, žaluje svého francouzského konkurenta Sagem za kopírování designu jejích telefonů. Nokia tvrdí, že model Sagemu myX5-2 je příliš podobný stylu některých jejích přístrojů série 6000, napsal deník Financial Times.

„Nokia investovala hodně energie, času a zdrojů svého výzkumného oddělení a podařilo se jí tak vybudovat jedno z největších portfolií v oblasti technologických patentů. A ty si hodláme chránit,“ uvedl viceprezident pro mezinárodní komunikaci Ilkka Rahnasto. Je to poprvé, co Nokia, ovládající asi 30 procent světového trhu a vyrábějící okolo 142 milionů mobilů ročně, k takovéto žalobě přistupuje. Podle odborníků to svědčí o tom, jaký důraz kladou výrobci v prostředí zostřující se konkurence na ochranu své značky a udržení stylu.

Sagem světovou pozici Nokie neohrožuje, jeho produkce je v porovnání s finskou firmou asi desetinová. Ve Francii jí však v prodeji dokázal předstihnout.

Žaloby by však mohly hrozit i samotné Nokii. Její nová Nokia 3230 je údajně nápadně podobná úspěšnému modelu Sony Ericsson T610.

Zdroj: MF DNES