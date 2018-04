Nokia se tlačí mezi silnou konkurenci. Novinky odhalí patrně ve stejný den

Neděle 26. února je v současnosti jedno z nejočekávanějších letošních dat pro nadšence do smartphonů. Přední mobilní výrobci totiž v předvečer zahájení veletrhu Mobile World Congress představují své novinky. Den před otevřením bran barcelonského veletrhu patřil tradičně Samsungu, který během něj v předchozích letech představoval svoje topmodely, loni se pak o zájem novinářů ucházelo nově i LG.

Letos nebudou mít lídři trhu situaci pravděpodobně tak jednoduchou, ve hře je totiž patrně další hráč, k němuž se již několik týdnů upírají zraky nejen odborné veřejnosti, ale bezpochyby i konkurence. Řeč je o Nokii, o jejíž návrat na výsluní se snaží nový vlastník, čínská společnost HMD Global. Ta začátkem ledna představila první novodobou chytrou nokii, model se strohým označením 6 je však určen pouze pro čínský trh (více zde).

Nicméně ve středu 11. ledna firma prostřednictvím facebookových stránek Nokia Mobile vyzvala k zapamatování výše uvedeného data, a to bez konkrétnějších informací. Zmínila jej okrajově v příspěvku avizujícím uvedení Nokie 6 na čínský trh. Těsná návaznost na veletrh MWC tak nahrává představení některé z dalších očekávaných novinek. Podle malajského distributora by totiž společnost HMD Global měla do konce roku uvést na trh až sedm nových androidích nokií (více zde).

Nokia dává včasným oznámením data najevo, že se nezalekne ani zavedených výrobců. Sebevědomí jí tedy neschází.