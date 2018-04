Nokia nově: nejdříve vzhled, potom technologie

Do konce letošního roku by již měl být na trhu dostatek přístrojů podporujících rychlý přenos dat GPRS. Finská Nokia, suverén na trhu mobilních komunikací, s tím souhlasí, ovšem na praktickou stránku věci už má jiný názor. Na masové rozšíření technologie GPRS si podle Nokie počkáme nejméně do prvního čtvrtletí roku 2002. Nové modely finského výrobce, například 6310 a 8310, budou sice dostupné již na podzim letošního roku a v jejich výbavě nebude chybět ani podpora GPRS, ovšem jejich hlavní předností bude především atraktivní vzhled. Model Nokia 8310 je primárně určen jako stylový telefon, takže výrobce u něj klade důraz hlavně na design. Rychlý přenos dat GPRS bude pouze příslovečnou třešničkou na dortu. Model 6310 přes důraz na design bude mít kromě GPRS i integrovaný bluetooth čip a další vymoženosti.

Anssi Vanjoki, viceprezident Nokia Mobile Phones, předpokládá, že hlavní boom v nabídce a prodeji telefonů s GPRS nastane až v průběhu příštího roku. Podle firmy Nokia nepředstavuje samotná technologie GPRS pro koncového uživatele nic výjimečného. Nejdůležitější jsou aplikace, které budou využívat právě rychlého přenosu dat GPRS. Podle Vanjokiho bude teprve poté možné nabídnout efektivní platformy pro zasílání hudby či obrázků. Komplexní nabídka aplikací bude ale dostupná nejdříve na začátku příštího roku. Až pak se tedy dá podle Nokie předpokládat zvýšený zájem o telefony s GPRS.

Podle Petra Hoška z českého zastoupení společnosti Nokia chce firma předejít relativnímu neúspěchu technologie WAP, kdy na trhu byl sice dostatek terminálů s jeho podporou, ale nabídka služeb s ním spjatých citelně zaostávala. Z tohoto důvodu Nokia nyní staví budoucí úspěch svých letošních novinek na jiných atributech, než je technologická vybavenost systémem GPRS.

Právě s pomocí GPRS by se ovšem technologie WAP mohla dostat opět do popředí zájmu uživatelů. Pokud se s masovým nástupem GPRS podaří dostat na trh dostatek atraktivních aplikací, jak předpokládá společnost Nokia, může WAP doufat ve svoji reinkarnaci. GPRS nabídne rychlejší přenos dat a jiný způsob účtování poplatků, který by mohl být pro uživatele výhodnější. Na výrazné změny v datové komunikaci si však podle Nokie budeme muset počkat až do příštího roku. Pro ni je nyní prioritou vzhled mobilních telefonů.