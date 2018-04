To se nečekalo. Nokia pod Microsoftem prý připravuje mobil s Androidem

Před časem se na známém twitterovém účtu @evleaks objevil snímek připravované Nokie s kódovým označením Normandy, o které nebylo nic bližšího známo. Tlačítko pod displejem dávalo tušit, ze se jde o přírůstek do řady "skorosmartphonů" Asha.

Podle redaktora serveru The Verge Toma Warrena to však ve skutečnosti je první Nokia s operačním systémem Android, která se má začít prodávat příští rok. To je po téměř dokončené akvizici Nokie Microsoftem doslova šílené tvrzení.

Podle Warrena ovšem zdroj z Nokie potvrzuje, že plán na uvedení Nokie s Androidem je v plném proudu. Nokia Normandy má být totiž vybavena vlastní verzí Androidu, jako tomu je například u tabletů od Amazonu. Výhodou tak má být dostatek plnohodnotných aplikací, které Nokiím řady Asha chybí. Upravený Android zároveň zaručuje nezávislost na Googlu.

Podle dostupných informací Nokia dříve opravdu pracovala na jednoduchém smartphonu s Androidem (více zde), ale zdálo se nepravděpodobné, že po převzetí Microsoftem dostane tento projekt zelenou. Je však možné, že si Microsoft nechá svůj systém Windows Phone pouze pro vybavenější smartphony a do segmentu nejlevnějších přístrojů ho tlačit nebude.

Potom by Nokia s upraveným Androidem dávala smysl. Jednoduchý smartphone s Androidem totiž muže jít s cenou níže než nejzákladnější Lumia se systémem Windows Phone. Vývoj vlastního systému pro jednoduché smartphony Meltemi zrušen (více zde) a nic dostupnějšího než Android na trhu není. Open-source Android je pro výrobce k dispozici zdarma.

Mobily Asha, které měly levné smartphony v portfoliu Nokie suplovat, jsou stále pouze "hloupé" telefony, které pro mnoho zákazníků ztrácejí na atraktivitě absencí důležitých aplikací.