Jen co patří Microsoftu, Nokia uvede za 14 dnů smartphone s Androidem

Je to pikantní. Když Nokia mohla v roce 2010 ještě relativně zavčas naskočit do androidího vlaku, ostentativně se vrhla na nový a nevyzkoušený operační systém Windows Phone od Microsoftu. Pod vedením Stephen Elopa, který do Nokie přišel právě z Microsoftu, se Nokia na americkou firmu upnula. Dopadlo to tak, že prodeje jsou rok od roku horší (více zde), až loni Nokii Microsoft koupil (akvizice byla potvrzená letos v lednu).

A měsíc po poté, co je vlastníkem Nokie Microsoft, Nokia představí první smartphone s operačním systémem od Androidu. Podle deníku Wall Street Journal se tak má stát na veletrhu MWC v Barceloně. A ten začíná za přesně za 14 dnů.

O android modelu od Nokie se spekuluje delší dobu, na veřejnost unikly první snímky modelu A110 s kódovým označením Normandy (více zde). Je možné, že se přístroj bude oficiálně jmenovat Nokia X a typové označení má být RM-980. Nebude to žádný špičkový model, ale levný smartphone se základní výbavou.

Normandy má používat upravené prostředí Androidu 4.4.1 KitKat. Podle Wall Street Journalu ale i dalších zdrojů včetně uniklých fotografií bude operační systém poměrně výrazně upravený. Nebude svázaný se službami Googlu, ale naopak by v něm měly být implementované služby Microsoftu, jako jsou mapy Bing. Očekává se i speciální aplikační obchod Nokie.

Ač se celá rošáda Nokie a Microsoftu zdá prapodivná, dává smysl. Nokii stále klesají prodeje obyčejných mobilů včetně přístrojů řady Asha. Ani jejich nízká cena nemá na rozvojových trzích mnoho šancí proti levným smartphonům s Androidem od převážně čínských značek. Hospodářské výsledky Nokie tomu odpovídají (více zde). Nokie s Androidem by tuto situaci mohly změnit.

Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že alespoň z počátku se Nokia nepustí do boje s top modely s OS Android. V tomto segmentu minimálně ještě mnoho měsíců zůstane u dnes již rodinného operačního systému Windows Phone. A další ukáže čas.