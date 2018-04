Nokia netbook a mobily s logem Intelu: možná již brzy na pultech prodejců

V rámci projektu firmy spolupracují na tvorbě základního systémového prostředí, které bude zvládat běžnou komunikaci s GSM, nebo UMTS sítí. Sada instrukcí se bude starat o samotnou komunikaci se sítí v pohotovostním stavu, o sestavení hovoru nebo datového spojení a podobné záležitosti. Důležité je, že tuto sadu instrukcí bude moci využít prakticky kterýkoli programátor k tomu, aby vytvořil aplikace s přidanou hodnotou. Tyto aplikace tak získají snadný přístup k síťovým službám, aniž by se jimi samotnými museli programátoři výrazně zabývat.

Světová média ale už nyní vidí ve spolupráci firem mnohem hlubší význam. Nokia totiž již delší dobu pošilhává po možnosti obsadit místo na trhu s přenosnými počítači, zatímco Intel by se rád vrátil k byznysu s mobilními telefony. Projekt oFono by tak mohl být jen prvním krokem k výrazné spolupráci obou firem. Nokia ostatně už nějakou dobu prodává své linuxové tablety založené na platformě Maemo. A právě tým Maemo se v novém projektu obou firem velmi angažuje.

Procesorový gigant Intel se zase netají snahou o návrat do světa mobilních telefonů. O tomto návratu se ostatně hovořilo již v době, kdy Intel odprodal svou divizi mobilních ARM procesorů firmě Marvell. Intel totiž neviděl v ARM architektuře budoucnost a soustředil se na důkladný vývoj x86 procesorů. Jejich nejnovější generace, konkrétně nástupce současné platformy Atom hojně využívané v netboocích, by měla být tak úsporná, že se spotřebou vyrovná právě ARM procesorům.

Prvním plodem spolupráce Intelu a Nokie by tak mohl být nový linuxový tablet řady N, který by ovšem místo ARM procesorů a pro ně upraveného Linuxu používal srdce Intel s x86 architekturou a umožnil by běh běžného "stolního" operačního systému.

Budoucnost se předpovídá i samotnému projektu oFono. Zatím se zdá, že je jen základní systémovou záležitostí a nemá za úkol konkurovat současným operačním systémům. Jenže i to se může změnit. Časem totiž má do portfolia API oFono přibýt třeba i podpora SMS nebo služeb SIM karty. Na takovém základě se pak již dá vcelku snadno vystavět celé nové uživatelské prostředí. oFono je navíc open-source projektem, jehož zdrojový kód bude šířený v rámci GPLv2 licence.