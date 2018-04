Nokia Neo - novinka ve stylu iPodu (první informace)

Server mobile gadgets představil s předstihem prototyp nového modelu Nokie, který zatím nebyl oficiálně přestaven. Nová "Nokia Neo" - tak alespoň autoři tento přístroj nazývají, navazuje na modely 5510 a 3300. Jedná se o další přírůstek do rodiny mobilních telefonů s možností přehrávat hudební soubory. Design telefonu připomíná známý hudební přehrávač iPod, včetně kruhového ovladače. Nová Nokia vychází z platformy Series 40, má však několik vylepšení.

Nokia Neo bude mít výměnné kryty.

Ovladacím prvkem nové hudební Nokie je otočný kruhový ovladač s potvrzováním ve středu. Místo stisku navigačních tlačítek nahoru nebo dolu, se nová Nokia ovládá přetočením vlevo a vpravo na požadovanou položku. Stejně se zadávají i jednotlivé znaky a čísla. Zadání telefonního čísla pomocí otočného ovladače asi nebude příliš komplikované, psaní textové zprávy pravděpodobně zabere více času. Ovládací prvky Nokie Neo doplňují dvě kontextové klávesy pod displejem a další dvě ve spodní části pod otočným ovladačem, určené pro příjmutí a ukončení hovoru.

Aktivovaný fotoaparát a zadávání telefonního čísla.

Nokia Neo pravděpodobně používá zcela nový displej, který výrobce prozatím v žádném modelu nepoužil. Displej by měl mít rozlišení 208 x 208 obrazových bodů, dokáže zobrazit 65 536 barev a je aktivní (TFT).

Porovnání se Sony Ericssonem K700i a komunikátorem Neonode N1.

Připravovaná Nokia Neo nemá pevný disk pro uchovávání hudebních skladeb jako iPod, ale podporuje paměťové karty SD/MMC (to alespoň tvrdí autoři ze serveru mobile gadgets). Paměťové karty jsou uložené pod baterií a nelze je měnit za provozu. Vestavěná paměť připravované Nokie by měla mít kapacitu 7 MB.

Další výbava telefonu je poplatná ostatním modelům Series 40. Telefon má infračervený port a Pop-Port, Bluetooth chybí. Nokia Neo má také integrovaný fotoaparát. Ten však má pouze VGA rozlišení. Další detaily technické specifikace prozatím nejsou k dispozici.

Nová Nokia Neo by měla být představena pravděpodobně na začátku příštího roku. Do prodeje by se měla dostat v průběhu třetího čtvrtletí příštího roku. Cenu neznáme. Je také možné, že se vzhled telefonu ještě mírně změní, ale podle všech zdrojů Nokia tento přístroj připravuje. Nebude asi jediný, telefony s integrovaným MP3 přehrávačem jsou nyní v kurzu. Pár jich na trhu již je a další se začnou prodávat v příštím roce. Motorola pak, podle neoficiálních informací, chystá i mobil s harddiskem.

Všechny fotografie pocházejí ze serveru mobile gadgets.