Nokia nechce vyrábět mobily na Tchaj-wanu

Podle posledních prohlášení odmítla Nokia všechny nabídky na spolupráci s tchajwanskými výrobci s konstatováním, že její vlastní výrobní závody jsou nadále více než konkurence schopné, a to jak s ohledem na výrobní náklady, tak na kapacitu. Takto se alespoň vyjádřil Senior vice prezident společnosti Nokia, Dr Bergqvist. V oblasti výroby koncových zařízení, tedy mobilních telefonů nemá Nokia plány přesunout ve větším měřítku výrobu k externím výrobcům, ač určitá, blíže nespecifikovaná část produkce se nevyrábí přímo v závodech Nokie. Daleko větší množství předané výroby praktikuje Nokia v divizi síťových komponent, jako jsou například základnové stanice. V této oblasti Nokia předala výrobu třetím stranám u šedesáti procent produkce této komodity, ale ani zde neplánuje zvýšení podílu předané výroby třetím stranám.

Nokia si podle vyjádření Dr Brgqvista váží schopnosti tchajwanských producentů snižovat náklady u masové výroby telefonů pro třetí strany a oceňuje i jejich vyspělé technické zázemí, ale telefony si prý chce vyrábět především ve svých mateřských továrnách. Na druhou stranu Nokia připouští, že množství jednotlivých komponent nutných pro výrobu mobilních telefonů pochází právě z jihovýchodní Asie a především z Tchaj-wanu. Podle našich informací však i Nokia využívá v omezené míře výrobních kapacit externích výrobců. Některé evropské modely Nokie by měla například vyrábět společnost Flextronics. Bližší informace však chybějí a samotný výrobce je oficiálně nekomentuje.

Pro tchajwanské společnosti zabývající se výrobou mobilních telefonů pro světoznámé značky je toto prohlášení jistě nepříjemnou záležitostí. Nokia drží více než třetinový podíl na světovém trhu mobilních telefonů a i malý kousek z tohoto krajíce by zajistil některé z tchajwanských firem slušné živobytí na dlouhou dobu dopředu. Na štěstí pro tyto společnosti ostatní světový giganti bez výjimky svěřují výrobu mobilů právě na Tchaj-wan, respektive tchajwanským společnostem, které pak telefony vyrábějí například ve svých závodech v Číně, kde jsou ještě nižší výrobní náklady než na Tchaj-wanu. Takto již delší dobu postupuje třeba světová dvojka Motorola, která má svého dvorního dodavatele ve společnosti Benq, dříve Aceru. Motorola však využívá i kapacit jiných výrobců, jako například DBTELu. DBTEL letos prověří i Siemens, který si u něj objednal velké množství telefonů, zřejmě modelu M50, nebo jeho mutací. Siemens spolupracuje i se společností Quanta, která by pro něj mohla vyrábět nový model s barevným displejem a GPRS. Sony Ericsson vytěžuje hned několik výrobců z jihoasijského regionu, jako je GVC, Arima Communication nebo Flextronics v Singapuru. Philips spolupracuje se společností CEC a Alcatel zatím využívá Flextronics a hledá i dalšího velkého dodavatele. Jednou z možných variant je DBTEL. Na Tchaj-wan míří i japonské společnosti, Arima by například měla vyrábět telefony pro NEC a Toshibu. Přesné zjištění kdo u koho co vyrábí je velmi obtížné, objednávky se mění podle potřeb a nabídnuté ceny.

Již blízká budoucnost ukáže, jestli Nokia dělá dobře, když si telefony vyrábí sama, ač všeobecné trendy jsou přesně opačné. Druhá polovina letošního roku by měla být ve znamení telefonů za velmi nízké ceny, když již několika velkým producentům, jako je Motorola, Siemens a třeba Alcatel, se podařilo vyjednat podmínky, za kterých se low-endové přístroje dostanou na cenu o 30 % nižší, než tomu bylo doposud. S těmito nízkými výrobními náklady by časem mohla klesnout i cena telefonů na pultech evropských prodejen a pak by se ukázalo, zda Nokia dokáže držet krok, nebo jestli jsou na její produkty zákazníci natolik zaměření, že budou ochotni tolerovat vyšší cenu. Nokia je však již dnes vždy o něco dražší, než srovnatelná konkurence, a přesto si stále více upevňuje svoje dominantní postavení na světových trzích. Její poslední ekonomické výsledky však naznačují, že sladká doba přehazování zisku vidlemi se pomalu blíží ke konci. Konkurence má již ekonomický šok za sebou a výrazná reorganizace výrobních nákladů třeba u Motoroly po delší době přinesla i kýžený zisk. Příští rok bude v oboru mobilních komunikací velmi zajímavý a dnes jen málokdo dokáže určit, kdo z této detektivky vzejde jako vítěz.