Nokia (ne)připravuje mobily s Windows Phone 7. Designéři ukázali návrhy

Nokia donedávna tvrdila, že se chce zcela spoléhat na své vlastní softwarové platformy. Veškerou snahu tak soustředila na Symbian a také na vývoj nové platformy MeeGo. Jenže tyto platformy se zatím nezdají být tím správným lékem na krizi, kterou firma právě prochází. Tržní podíl společnosti klesá a nedaří se následovat trend růstu na trhu chytrých mobilů. A to i přesto, že ji v tomto oboru stále patří první pozice.

Firma na nastalou situaci reagovala před časem poměrně rázně. Vyměnila vedení a šéfem se poprvé stal někdo jiný než Fin. Kanaďan Stephen Elop přišel z Microsoftu, kde řídil podnikovou divizi. Právě on teď pravděpodobně stojí za vyjednáváním, které mezi sebou společnosti vedou. Alespoň to tvrdí Eldar Murtazin, proslulý ruský novinář s dobrými a spolehlivými zdroji informací.

Firmy prý intenzivně jednají o partnerství, v jehož rámci by měla vzniknout hned celá modelová řada Windows Phone 7 telefonů se značkou Nokia. Finská mobilní jednička by přitom na platformu mohla přinést řadu jejich oblíbených aplikací a služeb.

I přes poměrně spolehlivý zdroj jsou to stále spekulace. Jejich pravdivost navíc vyvrací s koncem roku 2010 z Nokie propuštěný Martin Watts. Ten na svém blogu tvrdí, že jsou tyto spekulace praštěné a zcela nemyslné. Nokia prý je stejně jako Apple posedlá kontrolou celého svého ekosystému a Windows Phone 7 do této strategie nezapadají. Jenže jeho argumenty spadají do kategorie "proč by to proboha Nokia dělala, je to nesmysl a já to vím". Mají tedy prakticky stejnou váhu, jako spekulace o tom, že by se WP7 Nokii hodila.

Řada dohadů a spekulací nebrání fantazii designérů. Ti nyní přemýšlí, jak by mohla vypadat nová Nokia s mobilními Windows. Jednou z prvních takových kreací se pochlubilo polské studio Mindsailors. Jejich koncept používá některé typické znaky telefonů finské značky a přidává eleganci, která doposud chybí většině dotykových nokií.

Jestli Nokia opravdu uvažuje o použití Windows Phone 7, to se dozvíme až časem. Když odhlédneme od spekulací, jejich nasazení by přineslo pro obě firmy řadu výhod i komplikací.

Nokia by prakticky okamžitě získala moderní a konkurenceschopnou platformu, která ji momentálně chybí. U Symbianu se sice firma snaží dohnat ztrátu, ale to bude úkol na delší dobu. Navíc Nokia před nedávnem opět propouštěla, a to i ve svém týmu vývojářů. Platforma MeeGo se zatím vlastně ani nestala realitou a případné první přístroje budou zřejmě určeny jen úzkému okruhu zákazníků, podobně jako linuxová Nokia N900. S Windows Phone 7 by také Nokia získala lepší šanci uspět na severoamerickém trhu.

Microsoft by zase svým mobilním Windows zajistil snadný a relativně rychlý odbyt. Jeho platforma zatím, co se popularity týče, zaostává za konkurencí. Sice neznáme přesná čísla, ale zdá se, že nejlépe na tom jsou Windows právě v domovské Severní Americe. V Evropě nebo Jihovýchodní Asii a Číně je situace podstatně horší. Tyto trhy jsou tradiční baštou Nokie a Microsoft by se mohl svézt na vlně popularity.

Partnerství by také mohlo přinést několik nevýhod. Microsoft by ztratil tvář a vlastně uznal neúspěch své nové platformy. Nokii by pravděpodobně musel udělat ústupky z hlediska úprav systému, které doposud nedovoluje. Nokia by rovněž přiznala, že nestíhá konkurenci a navíc by tím rozladila vývojáře, které momentálně láká na unifikovanou vývojářskou platformu Qt. Případně by firma mohla zkusit Qt naportovat na Windows Phone 7, to by ale zase zdržovalo vývoj.