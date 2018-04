Nokia se smartphony může vrátit v roce 2016

Je tomu sotva týden, co se Microsoft oficiálně vzdal u svých chytrých telefonů značky Nokia. Žádné další chytré zařízení z jeho dílen už finskou značku neponese, ta zůstane jen na levných obyčejných telefonech, ostatní řady Microsoft zrušil. Vzhledem k těmto okolnostem a informacím zveřejněným už při koupi mobilní divize finské společnosti redmondským gigantem se v poslední době hodně hovoří o možném návratu samotné Nokie na mobilní pole.

A teď značka tyto spekulace sama přiživila. Během pátečních prezentací v rámci Nokia Capital Markets Day 2014, což byla konference pro investory, totiž firma uvedla, že se k užívání své vlastní značky na chytrých telefonech může vrátit už ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to navzdory tomu, že Microsoft může značku Nokia na „hloupých“ telefonech používat až zhruba do závěru roku 2023.

Přesněji bylo v prezentacích zmíněno, že Nokia může svou značku licencovat některému z výrobců. V případě jiných zařízení než samotných mobilních telefonů to přitom může firma učinit už nyní.

A podle nejnovějšího tweetu na oficiálním účtu Nokie pak opravdu firma hodlá svůj vlastní hardware představit brzy. Na konferenci Slush, která se koná už dnes v úterý 18. listopadu, mají v 11:15 vystoupit představitelé firmy a nejspíš něco představí. Na twitteru se totiž objevuje obrázek tajemné krabičky, kterou tipujeme na set-top box. „Hádejte co?. Něco chystáme,“ píše se v tweetu.

Během Nokia Capital Markets Day hovořili zástupci firmy o její budoucnosti. A už v úvodní prezentaci šéfa Nokie Rajeeva Suriho zaznělo, že jednou z budoucích cest k novým ziskům je licencování značky a využití zkušeností z návrhů mobilních zařízení.

Fungovat by to mělo asi takto: Nokia sama již chytré telefony ani žádná další osobní elektronická zařízení vyrábět nejspíš nechce, a tudíž asi ani nebude. Nicméně firma se chce podílet na návrhu takových zařízení a chce na jejich podobě spolupracovat s případným budoucím výrobcem. A tomu by pak poskytla svou značku, pod kterou by se produkty vyráběly.

Vzhledem k tomu, že má Nokia bohatou zásobu patentů z této oblasti a že mají její inženýři s návrhem mobilních zařízení velké zkušenosti, může být firma pro mnohé výrobce skvělým partnerem. A to navzdory nedávným neúspěchům. Nokii totiž nešly především procesy a prodražovala se jí výroba, což by měly být záležitosti, které převezme případný partner.

Šéf divize Nokia Technologies Ramzi Haidamus pak možnosti trochu rozvedl. V jeho prezentaci například padla krutá pravda: v roce 2007 měla Nokia na trhu mobilních zařízení podíl 38 %, v roce 2014 však z tohoto trhu úplně zmizela. Díky kombinaci licencí patentů, technologií a samotné značky však může Nokia i nadále na trhu mobilních zařízení vydělávat.

Nokia by se měla nadále starat o základní výzkum a vývoj v této oblasti, bude navrhovat produkty připraví je pro vstup na trh, výsledek ovšem prodá svému zákazníkovi, třeba výrobci televizí. Produktem přitom nemusí být samotná televize, ale třeba některé softwarové řešení, které výrobce do televize zabuduje. Příjmy z takových licencí by se měly pohybovat v rámci desítek eurocentů za vyrobený kus. Haidamus ovšem v prezentaci také jasně ukázal, že největším trhem pro licence „výrobků“ Nokie je právě oblast mobilních zařízení.

Tam má Nokia spoustu zkušeností a lze si představit, že by se jejím zákazníkem mohl stát některý z velkých OEM výrobců jako třeba Foxconn nebo Compal. Podobný postup ostatně zvolilo v některých případech i kanadské BlackBerry, které se také snaží znovu nastartovat svůj byznys.

Zdá se tedy, že Nokia se sama k výrobě mobilních telefonů vrátit nehodlá. Nicméně to neznamená, že firma nebude mobilní telefony navrhovat a že by se ty následně nemohly na trhu objevit pod její značkou. Jen starost o koncového zákazníka přenechá Nokia někomu jinému a spokojí se jen s licenčními poplatky. Možná tedy můžeme uzavírat sázky, kdy se poprvé setkáme s novým mobilním zařízením značky Nokia, které bude mít původ ve Finsku.