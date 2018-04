Zmatek kolem Nokie, návrat značky potvrdil představitel Microsoftu

Situace kolem značky Nokia je poněkud zamotaná. Z trhu zcela nezmizela, před nedávnem představil obyčejnou Nokii Microsoft. Podle všeho šlo o poslední nokii od Microsoftu, který slavnou značku kdysi odkoupil a následně letos prodal. Smartphony už Microsoft prodává pod svým jménem a pravděpodobně s nimi končí.

Nyní vlastní pravá na značku Nokia společnost HMD Global. A právě ona by měla ještě do konce roku představit dva nové modely. Potvrdil to vrcholný představitel Microsoftu pro asijský region James Rutherfoord ve vietnamském tisku.

Je poněkud netradiční, aby bývalý vlastník značky potvrzoval příchod nových modelů firmy patřící už pod nového vlastníka. Rutherfoord přímo podle serveru NPU řekl, že ve čtvrtém čtvrtletí „nová“ Nokia uvede dva mobily a nejméně dva smartphony zkraje druhého čtvrtletí příštího roku.

Z prohlášení lze vyčíst, že se letos podle všeho dočkáme jen dvou obyčejných mobilů. Smartphony staronová Nokia pod novým vlastníkem uvede až příští rok. Už delší dobu je potvrzeno, že nové smartphony Nokia budou používat operační systém Android od Googlu.

Před pár dny se díky testům výkonnosti (benchmarkům) objevila výbava chystané nové nokie. Model s kódovým označením D1C ovšem podle všeho nebude smartphone, ale nový tablet. Jeden už původní (finská) Nokia před časem představila, jelikož odprodej značky neznamenal zákaz použití jména na tabletu (více zde).